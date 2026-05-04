Tunisie: Fini le passeport papier - L'Arabie Saoudite lance l'identité numérique pour les pèlerins

La direction générale des passeports d'Arabie Saoudite a annoncé une avancée majeure pour faciliter le séjour des fidèles : l'adoption de l'identité numérique via la plateforme « Absher » pour simplifier les déplacements durant le Hajj.

Dans une volonté de moderniser l'expérience des pèlerins, les autorités saoudiennes permettent désormais aux visiteurs de s'inscrire sur la plateforme électronique « Absher » afin d'obtenir une identité numérique de visiteur. Ce dispositif a été conçu pour garantir des déplacements fluides, sécurisés et rapides à travers les différentes régions du Royaume durant la période du pèlerinage.

La Direction générale des passeports a précisé que cette identité numérique constitue désormais un document officiel certifié. Sa principale innovation réside dans son aspect pratique : elle dispense totalement son titulaire de l'obligation de transporter son passeport physique lors de ses déplacements à l'intérieur du pays.

En digitalisant ainsi les procédures d'identification, l'Arabie Saoudite entend non seulement renforcer la sécurité des données, mais aussi offrir un confort aux pèlerins en limitant les risques de perte de documents officiels.