Tunisie: Trois morts à bord d'un navire de croisière, un cas de virus Hanta confirmé

Trois personnes sont décédées à bord d'un navire de croisière dans l'océan Atlantique, a annoncé dimanche l'Organisation mondiale de la santé (OMS), précisant qu'un cas d'infection par le virus Hanta a été confirmé en laboratoire.

Selon l'organisation, six personnes ont été touchées par cette contamination, dont trois sont décédées. Une seule infection au virus Hanta a été formellement confirmée à ce stade, tandis que trois autres cas restent suspects. Un sixième patient est actuellement hospitalisé en soins intensifs en Afrique du Sud.

Les faits se sont produits à bord du navire « MV Hondius », qui assurait une liaison entre Ushuaïa, en Argentine, et la République du Cap-Vert. Le bâtiment, spécialisé dans les croisières polaires, est exploité par la compagnie Oceanwide Expeditions, basée aux Pays-Bas.

Plus tôt dans la journée, les autorités sanitaires sud-africaines avaient fait état d'un foyer de « maladie respiratoire aiguë » à bord, annonçant la mort de deux passagers et l'évacuation d'un troisième vers un hôpital à Johannesburg.

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Le porte-parole du ministère sud-africain de la Santé, Foster Mohale, a confirmé que les analyses effectuées sur l'un des patients hospitalisés ont révélé une infection par le virus Hanta, un agent pathogène appartenant à une famille de virus responsables de fièvres hémorragiques.

D'après les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ce virus se transmet principalement par les rongeurs, notamment via le contact avec leur urine, leurs excréments ou leur salive.

Le premier cas identifié concerne un passager de 70 ans, décédé à bord du navire. Son corps a été transféré sur l'île de Sainte-Hélène, territoire britannique situé dans le sud de l'Atlantique. Son épouse, âgée de 69 ans, a également développé des symptômes avant d'être évacuée vers l'Afrique du Sud, où elle est décédée dans un hôpital de Johannesburg. La nationalité des deux victimes n'a pas encore été précisée.

Un troisième patient, un Britannique de 69 ans, a lui aussi été évacué vers Johannesburg, où il demeure en soins intensifs.

Le « MV Hondius », qui peut accueillir environ 170 passagers et compte un équipage de près de 70 personnes, proposait un itinéraire incluant des escales en Géorgie du Sud et à Sainte-Hélène. Selon plusieurs sites de suivi maritime, le navire se trouvait dimanche à proximité de Praia, capitale du Cap-Vert.