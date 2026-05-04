Maroc: Basket - BAL - Le CA battu par le FUS Rabat - Le match qu'il ne fallait pas perdre

C'était à prévoir que ce «derby» CA-FUS Rabat allait être une question de prestige entre deux équipes qui représentent le Maghreb. Et, malheureusement, l'équipe tunisienne n'était pas dans son jour. Les premiers échanges ont dévoilé un relent de fatigue qui se voyait sur les visages. Les ballons qui devaient atterrir en plein rebondissaient sur les bords des cerceaux et lorsque le corps ne suit pas, l'adresse, l'inspiration et l'initiative en subissent des coups. Les trois premières rencontres, où il a fallu cravacher dur, ont laissé des traces.

Ces formidables «remontadas» auxquelles on ne s'attendait pas ont effectivement érodé le physique des Clubistes et les avances prises étaient vite remontées par le FUS. Et comme dans le subconscient des joueurs, la qualification était acquise, le coup de rein qui a permis de revenir et de l'emporter contre des adversaires de qualité n'a pas joué cette fois. Nous serions tentés de dire que l'équipe tunisienne était non pas résignée, mais se contentait de tout faire pour terminer ce match de trop.

Le prestige? C'est secondaire lorsque au fond de la besace se trouvait déjà bien au chaud une qualification qui a ébloui tous les observateurs. L'effectif clubiste a été effectivement d'un bon niveau, mais il faudrait peut-être le renforcer davantage, car la phase finale sera encore plus âpre. Et comme les futurs adversaires sont prévenus, la surprise ne jouera plus et considérant la composition des équipes qui seront présentes dans cette dernière phase à Kigali, ce sera dur de rééditer la même performance de Rabat.

C'est justement cette efficacité qui a fait défaut et les pointeurs habituels qui ont causé bien des dégâts ont vu le cerceau repousser bon nombre de leurs tirs.

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