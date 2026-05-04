Afrique: Deux jeunes garçons s'échappent des mains des rebelles LRA au Bas-Uele

Deux mineurs âgés de 14 et 17 ans, ont réussi à s'échapper des griffes des rebelles de la LRA (Lord's Resistance Army), rébellion ougandaise de Joseph Kony.

Selon la société civile locale, ces deux rescapés sont arrivés samedi 2 mai au village Djema situé à moins de 50 km de l'autre côté de la frontière avec la République centrafricaine.

Kidnappés le 4 avril dernier à Ebale et Kpokpo, deux localités du territoire d'Ango, ces deux enfants ont passé un mois de captivité avant de s'enfuir dans la savane lors d'un moment de relâchement.

Selon la société civile locale, ils ont marché pendant une semaine, en pleine brousse, pour finalement atteindre la localité de Djema, en République Centrafricaine, samedi 2 mai.

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Des dizaines des enfants toujours en captivité

D'après le témoignage de ces enfants évadés, ils ont été enlevés par un groupe de dix rebelles.

Ils affirment que la mission de ces assaillants était dirigée par un certain Yaya, présenté comme l'un des fils de Joseph Kony.

Selon leurs récits, ils laissent derrière eux 24 autres enfants toujours aux mains des ravisseurs, dont 13 filles. Parmi ces otages, on compte des petits Congolais, mais aussi dix enfants centrafricains.

De son côté, l'administrateur du territoire d'Ango attend le rapport de ses services avant de confirmer ou d'infirmer cette information.