Ile Maurice: Lancement d'objets imprimés en 3D pour soutenir les enfants autistes

Dans le cadre du mois de sensibilisation à l'autisme, une initiative porteuse d'espoir a vu le jour le mercredi 29 avril au siège d'Autisme Maurice, à Quatre-Bornes. En collaboration avec Media Five Ltd, HUGS et Senator For a Smile, l'association a procédé au lancement d'objets imprimés en 3D, spécialement conçus pour accompagner les enfants autistes dans leur développement moteur et sensoriel.

Parmi les premiers outils dévoilés figure un domino imprimé en 3D, pensé pour être à la fois coloré, attrayant et adapté aux besoins des enfants. L'objectif est simple : apprendre en s'amusant, tout en stimulant la motricité fine, la concentration et l'interaction.

Pour Nisha Bhakhareea, directrice de Media Five Ltd et fondatrice de HUGS, ce projet va bien au-delà d'un simple lancement. Il s'agit avant tout de promouvoir l'inclusion et de mieux faire comprendre l'autisme au grand public : «L'autisme est invisible. Il faut vivre avec la personne pour comprendre sa réalité. Il faut les inclure dans la société. L'autisme n'est pas un défaut », a-t-elle souligné avec émotion.

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Elle a également rappelé les défis quotidiens auxquels font face de nombreuses familles, insistant sur l'importance de la patience, du courage et de l'accompagnement. « Les parents traversent beaucoup de difficultés, mais avec du soutien et de la compréhension, on peut avancer ensemble », a-t-elle ajouté.

De son côté, Adarsh Durga, président de Senator For a Smile, a expliqué que cette collaboration vit à améliorer le quotidien des enfants autistes grâce aux nouvelles technologies. Selon lui, les objets conçus grâce à l'impression 3D permettent de travailler la préhension, les gestes du quotidien et les capacités sensorielles. « Nous voulons créer des outils utiles, lumineux et adaptés, qui auront un impact positif dans leur vie de tous les jours », a-t-il déclaré.

La directrice d'Autisme Maurice, Lise Juganaikloo, n'a pas caché sa satisfaction face à cette nouvelle collaboration. Elle a expliqué que ces équipements seront d'une grande aide pour les activités pédagogiques proposées à l'école. «Nous travaillons beaucoup sur l'autonomie de nos élèves. Avec ce matériel, ils pourront manipuler, découvrir et progresser davantage », a-t-elle indiqué.

Durant la journée, les enfants affichaient de grands sourires. Heureux et curieux, ils ont participé à des ateliers d'initiation pour découvrir l'utilisation de ces nouveaux dominos et autres équipements adaptés.