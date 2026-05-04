Ile Maurice: Un septuagénaire décède, sa famille dénonce des lacunes

4 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Yvan Vadamootoo, 76 ans, a perdu la vie par noyade hier, dimanche 3 mai, à Trou-d'Eau-Douce, à proximité d'Île-aux-Cerfs.

Son neveu Jimmy Lutchmiah et son épouse Emilie indiquent que la victime participait à une sortie en catamaran en famille, dans un contexte de retrouvailles familiales et de mariage.

Selon eux, le drame s'est produit peu après l'entrée dans l'eau, lorsque Yvan Vadamootoo a commencé à se débattre. Les proches affirment avoir tenté de lui porter secours et pratiqué des gestes de premiers secours à bord, dont un massage cardiaque, en attendant l'arrivée des secours.

Emilie Lutchmiah précise avoir participé aux efforts de réanimation grâce à sa formation en premiers secours.

Ils évoquent une intervention des secours difficile et un manque de moyens lors de la prise en charge.

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