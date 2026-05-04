Togo: Aires protégées - Le dialogue pour récupérer les espaces naturels

Depuis un mois, le ministère de l'Environnement déploie une vaste campagne de sensibilisation dans les régions de la Kara et des Savanes, au coeur du complexe d'aires protégées Oti-Kéran-Mandouri.

Objectif : convaincre les occupants illégaux de ces espaces naturels classés de partir volontairement, sans pression, sans confrontation, mais avec fermeté sur le fond.

Les aires protégées sont des domaines de l'État. Couper du bois, chasser ou s'y installer sans autorisation n'est pas une zone grise juridique, c'est une infraction sanctionnée par le Code forestier et le Code pénal.

Ces espaces existent pour une raison : préserver la faune, les forêts, les sols et la biodiversité qui conditionnent l'équilibre écologique de tout un pays.

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Plutôt que de recourir à la coercition, le gouvernement a fait le pari de la participation communautaire. Habitants, autorités locales, associations et services techniques sont réunis autour de la même table pour co-construire des solutions durables et acceptées par tous.

C'est un pari intelligent. Les expulsions forcées créent des tensions sans résoudre les causes profondes. Le dialogue, lui, peut produire des résultats durables, à condition que chacun joue le jeu.

Car la protection de l'environnement ne peut pas reposer sur les seules épaules de l'État. Chaque citoyen, chaque communauté, chaque génération a sa part à jouer. Préserver les forêts togolaises aujourd'hui, c'est protéger l'agriculture, la santé et l'avenir de millions de Togolais demain.