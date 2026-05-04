Togo: Mécontent de tout

Paul Dodji Apevon, président des Forces Démocratiques pour la République (FDR) et leader du Cadre national de concertation pour le changement (CNCC), manie la critique avec aisance.

Depuis l'arrivée aux affaires de Faure Gnassingbé, rien ne tourne rond.

'Rafistolage de la Constitution, avancées démocratiques insuffisantes, pauvreté persistante, détournement des fonds publics, droits de l'homme piétinés ...'. Sa liste est longue.

Pour protester contre cet état de fait, Apevon organise un meeting le 9 mai prochain.

Le chef des FDR ferait mieux de s'interroger sur l'absence de programme et de vision de la formation qu'il dirige.