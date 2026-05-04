Ile Maurice: Angle mort - Ce danger invisible qui menace chaque usager de la route

Chaque jour, sur nos routes, un danger silencieux continue de provoquer des accidents parfois graves : l'angle mort. Souvent sous-estimé, il concerne pourtant tous les usagers, qu'ils soient conducteurs, motocyclistes, cyclistes ou piétons. Dans ce nouvel épisode de Sekirite nou priorité, nous mettons en lumière ces zones invisibles, particulièrement importantes autour des véhicules lourds tels que les camions et les autobus, où la visibilité du conducteur est fortement réduite.

Un simple instant d'inattention peut suffire à transformer une situation banale en drame. Un motocycliste qui dépasse, un cycliste qui circule trop près ou un piéton mal positionné, peuvent-elles facilement se retrouver dans un angle mort, sans que le conducteur s'en rende compte. Résultat : des collisions évitables qui laissent souvent des conséquences humaines lourdes.

Face à ce constat, la sensibilisation reste essentielle. Comprendre ce qu'est réellement un angle mort, savoir où il se situe et adopter les bons réflexes peuvent faire toute la différence. C'est dans cette optique que Barlen Munusami intervient pour expliquer, de manière claire et accessible, les risques liés aux angles morts ainsi que les précautions à prendre pour mieux se protéger et protéger les autres.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À travers cette émission, nous rappelons que la sécurité routière est une responsabilité partagée. Chaque geste compte : vérifier ses rétroviseurs, garder une distance sécuritaire, éviter de circuler dans les zones à risque. Autant de réflexes simples qui peuvent sauver des vies.

Rendez-vous chaque lundi pour un nouveau numéro de Sekirite nou priorite, votre rendez-vous dédié à la prévention et à la sécurité sur nos routes.