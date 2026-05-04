Cote d'Ivoire: Mankono - L'ong Béré Secours sensibilise les apprenants aux carrières scientifiques

Dans le cadre de son programme de sensibilisation des jeunes aux carrières scientifiques, l'Ong Béré Secours, représentée par son responsable du pôle Éducation, Tambla Yaya, a rencontré, le jeudi 30 avril 2026, les élèves de la classe de 1re C Régional du lycée moderne de Mankono. Cette rencontre s'est tenue en présence des personnels administratifs, enseignants et d'encadrement de l'établissement.

À cette occasion, Tambla Yaya était accompagné de plusieurs professionnels issus de filières scientifiques, notamment Chérif Ben Moustapha, pilote de ligne ; Mme Kopoin Éliane, auditrice au sein d'une entreprise de la filière cacao, ainsi que N'Guessan Yao Charles, ingénieur des mines et de la géologie exerçant sur une plateforme pétrolière.

Cette initiative visait non seulement à encourager les apprenants à s'orienter vers les filières Stim (Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques), mais également à leur faire découvrir divers métiers scientifiques, en particulier dans les domaines de l'aviation, du commerce et de l'industrie pétrolière.

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Tour à tour, les invités ont partagé leurs parcours académiques et professionnels, livrant des témoignages empreints d'engagement et de persévérance, depuis leur formation scientifique jusqu'à l'exercice de leurs fonctions actuelles. Ils ont notamment mis en lumière les nombreux atouts de ces filières, tels que l'employabilité rapide, des perspectives salariales attractives, une évolution de carrière soutenue et une forte mobilité internationale.

Ces échanges ont suscité un vif intérêt auprès des apprenants, manifestement désireux d'en apprendre davantage sur ces métiers porteurs, révélant ainsi l'émergence de nouvelles vocations. La démarche pédagogique de sensibilisation menée par l'Ong Béré Secours s'est, de ce fait, révélée particulièrement efficace.

La rencontre s'est achevée par les remerciements de Coulibaly Issouf, chef de l'établissement, qui a exprimé le souhait de voir l'Ong renouveler cette initiative lors de prochaines visites, en compagnie d'autres scientifiques aux parcours tout aussi inspirants.