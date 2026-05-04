Cote d'Ivoire: Lutte contre la corruption - La HABG fait son bilan 2025

La Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg) a procédé, le lundi 4 mai 2026, à l'ouverture des travaux de la réunion consacrée au bilan 2025 et aux perspectives 2026 du Programme national de lutte contre la corruption (Pnlc 2025-2028), dans la salle de conférence de l'institution, à Abidjan.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général de la Habg, Oumar Doh Diamouténé, représentant le président de l'institution, Épiphane Zoro Bi Ballo. Le secrétaire général a salué la mobilisation des parties prenantes et rappelé l'importance de cet exercice de redevabilité et de planification stratégique, visant à évaluer les actions menées en 2025 et à définir les orientations pour l'année 2026.

Il a également mis en lumière les avancées enregistrées dans la mise en oeuvre du programme, notamment à travers le déploiement du Plan de travail annuel 2025, qui a permis de renforcer le cadre normatif, d'intensifier les actions de sensibilisation et d'améliorer les capacités des structures de contrôle et d'investigation.

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Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique d'opérationnalisation de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption 2024-2028, articulée autour de plusieurs axes stratégiques visant à promouvoir la transparence, l'intégrité et la performance de l'action publique.

Prévu sur deux jours, cet atelier a pour objectif principal de faire le point sur les réalisations de l'année écoulée, d'identifier les difficultés rencontrées et d'élaborer le Plan de travail annuel 2026, en vue de renforcer l'efficacité du dispositif national de lutte contre la corruption.

Réunissant des représentants des institutions de la République, des ministères, des structures techniques et de la société civile, cette session constitue un cadre stratégique d'échanges, de coordination et de consolidation des efforts en matière de bonne gouvernance.