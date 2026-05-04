Cote d'Ivoire: La Côte d'Ivoire préside le conseil d'administration de l'Asecna - Installation de M. Sinaly Silué dans ses fonctions de PCA

M. Silué Sinaly est depuis le 1er mai est le président du Conseil d'Administration de l'Asecna. La cérémonie d'installation présidée par Mme Fatimé Goukouni Weddeye présidente du comité des Ministres s'est tenue jeudi dernier au siège de l'institution à Dakar.

M. Sinaly Silué, administrateur depuis 15 ans, a reçu cette mission avec sérieux et a exposé sa vision, axée sur une gouvernance rigoureuse, une stratégie claire et une exécution efficace pour consolider les performances de l'agence. Il a défini sa vision : consolider les performances de l'Agence grâce à « une vision stratégique claire ». M. Silué souligne l'importance collective de la mission qui lui est confiée, dans un contexte de défis croissants liés à la sécurité, la performance, l'innovation technologique et la soutenabilité financière de l'agence.

Ses priorités porteront sur la mise en oeuvre rigoureuse des plans stratégiques internes, le suivi de l'audit indépendant, et le renforcement de la résilience et du positionnement international de l'ASECNA face aux évolutions rapides du secteur aérien mondial.

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Mme Fatimé Goukouni Weddeye, Présidente du Comité des Ministres a tenu à exprimer la gratitude des États membres envers le Président sortant. « Au nom du Comité des Ministres, je voudrais rendre un hommage appuyé au Président Rolland Ranjatoelina pour son engagement sans faille et sa sagesse qui ont permis à notre Agence de maintenir son cap d'excellence malgré les turbulences. »

S'adressant ensuite à M. Sinaly Silué, elle a souligné la pertinence de son choix pour l'avenir de l'institution : « Votre longue expérience d'Administrateur et votre maîtrise des arcanes de notre Agence sont les gages d'un leadership éclairé. Le Comité des Ministres place en vous une confiance totale pour guider l'ASECNA vers de nouveaux horizons. »

L'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar- Asecna- est une organisation intergouvernementale basée à Dakar qui gère la sécurité et le contrôle du trafic aérien sur un espace aérien immense de 16,1 millions de km², soit une superficie équivalente à une fois et demie celle de l'Europe regroupe 19 États membres africains ainsi que la France. Elle existe depuis 1959.

L'ASECNA Contrôle le trafic aérien à travers la gestion des vols civils et commerciaux dans l'espace aérien des États membres, mais, aussi surveille et coordonne pour éviter collisions et incidents. De même que l'installation et maintenance des radars, systèmes de communication et navigation. Il participe au développement des compétences locales en aéronautique et navigation aérienne tout en demeurant un instrument de coopération Sud-Sud et un modèle d'intégration africaine. Elle offre une couverture transcontinentale aux états membres. Elle gère des couloirs aériens essentiels reliant l'Afrique à l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Sécurité régionale : Elle garantit la fluidité et la sécurité des vols dans une zone où le trafic aérien est en forte croissance. L'ASECNA collabore avec l'Union européenne pour le développement du GNSS (systèmes de navigation par satellite).