Afrique de l'Ouest: Port autonome d'Abidjan - Kassoum Traoré nommé directeur général par intérim

4 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Le Port autonome d'Abidjan (Paa) a un nouveau directeur général par intérim. Réuni en session extraordinaire ce lundi 4 mai 2026, le conseil d'administration de l'institution portuaire a porté son choix sur Kassoum Traoré pour assurer la direction générale à titre intérimaire.

Jusqu'à cette nomination, Kassoum traoré occupait les fonctions de directeur de la Logistique au sein du Port autonome d'Abidjan. Selon une note officielle publiée par le Paa, il s'agit d'un cadre expérimenté, disposant d'une parfaite maîtrise des enjeux liés au fonctionnement, à la stratégie et à l'organisation de la place portuaire.

Cette désignation s'inscrit dans une logique de promotion des compétences internes et vise à garantir la continuité de la gouvernance au sein de l'institution. Elle intervient dans un contexte où le Port Autonome d'Abidjan fait face à des défis majeurs, notamment en matière de performance opérationnelle, de compétitivité régionale et de modernisation des infrastructures.

Dans l'exercice de ses fonctions, le nouveau directeur général par intérim aura pour principales priorités d'assurer la bonne conduite des activités portuaires, de poursuivre les réformes et projets de transformation en cours, et de consolider la position du Port d'Abidjan comme plateforme logistique stratégique et hub de référence en Afrique de l'Ouest.

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