Cote d'Ivoire: Concours directs d'entrée à l'Ens/Educateurs - 13 357 candidats pour 150 postes disponibles

Les épreuves écrites du concours direct d'entrée à l'Ecole normale supérieure (Ens) se dérouleront le samedi 9 mai 2026, pour le cycle des éducateurs, annonce le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sur sa page facebook.

Pour ces épreuves, ce sont au total 13 357 candidatures qui ont été validées pour 150 postes budgétaires disponibles. Celles du cycle des professeurs de collège auront lieu le dimanche 10 mai 2026, avec 7 830 candidats pour 1 800 postes.

Les candidats au concours des professeurs de lycée ont composé le dimanche 3 mai 2026. Ils étaient 2 998 candidats pour 1 275 postes.

Selon le calendrier établi, les résultats d'admissibilité sont attendus fin juin, les épreuves orales en juillet, pour une proclamation des résultats définitifs à la mi-juillet 2026.

À l'issue de ce processus, les admis suivront deux années de formation à l'Ens. Par ailleurs, dès la prochaine rentrée, 2 337 enseignants et 3 435 stagiaires iront renforcer les effectifs dans les différents établissements.