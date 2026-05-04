Cote d'Ivoire: Justice - Une nouvelle promotion de commissaires de justice entame deux années de formation à l'Infj

Vingt-cinq commissaires de justice stagiaires, dont vingt-et-un hommes et quatre femmes, ont officiellement fait leur rentrée académique ce lundi 4 mai 2026, à l'Institut national de formation judiciaire (Infj), à la Riviera Bonoumin. Cette nouvelle promotion 2025-2027, s'engage ainsi dans deux années de formation destinées à les préparer à l'exercice de leur future profession.

La cérémonie solennelle de rentrée organisée par la Chambre nationale des commissaires de justice de Côte d'Ivoire, a également été marquée par la passation de charges symbolique entre la promotion sortante 2023-2025, désormais constituée de commissaires titulaires de charges, et les nouveaux stagiaires appelés à prendre la relève.

Le président de la Chambre nationale des commissaires de justice de Côte d'Ivoire, Me Gérémie Bloa a salué le rôle déterminant joué par le directeur général de l'Infj, Lebry Marie-Leonard dans la qualité de la formation dispensée. « Par votre rigueur, votre sens de l'innovation pédagogique et votre attachement constant aux valeurs professionnelles, vous avez su imposer un standard élevé au sein de l'Institut national de formation judiciaire », a-t-il déclaré, tout en exprimant la reconnaissance de la corporation pour le cadre de formation offert, à la fois théorique et pratique.

S'adressant aux formateurs, Me Bloa a souligné la noblesse et l'exigence de leur mission, se disant confiant en leurs compétences pour accompagner efficacement les stagiaires. À ces derniers, il a délivré un message empreint de responsabilité : « Le concours sélectionne, la formation transforme et la pratique révèle. Vous êtes la génération de la réforme. Il vous appartient de faire aimer et respecter votre profession par votre probité, votre efficacité et votre savoir-faire. »

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Prenant la parole à son tour, le directeur général de l'Infj, Lebry Marie Léonard, s'est dit honoré d'accueillir cette nouvelle promotion au sein de l'institut, rappelant le rôle central de l'Infj dans le recrutement et la formation du personnel judiciaire. Il a notamment souligné que les missions de l'institut peuvent s'étendre aux professionnels concourant à l'oeuvre de justice, conformément aux textes réglementaires et aux partenariats conclus avec les chambres professionnelles, dont celle des commissaires de justice.

Félicitant les stagiaires pour leur succès au concours professionnel organisé en 2025, il leur a précisé les contours de leur parcours de formation, qui s'étendra sur deux ans : une première année consacrée à la formation théorique à l'Infj, suivie d'une seconde année de stage pratique au sein des études de commissaires de justice. Le directeur général les a invités à faire preuve de courage, de discipline et d'abnégation afin de répondre aux exigences de cette formation rigoureuse, dont l'objectif est de former des professionnels compétents et garants de la bonne exécution des actes de justice.

Il a par ailleurs assuré que cette formation se déroulera dans des conditions optimales, grâce à l'expertise de formateurs issus de diverses professions juridiques, notamment des commissaires de justice, magistrats, avocats et notaires.

Au-delà des compétences techniques, M. Lebry a insisté sur les valeurs fondamentales qui devront guider ces futurs professionnels que sont l'intégrité, le respect de la déontologie, rigueur, neutralité, humanité et sens du service public. Il a enfin exhorté les stagiaires à cultiver l'esprit de promotion, la solidarité et l'entraide, gages d'une profession forte et respectée.