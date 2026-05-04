Cote d'Ivoire: Fête du Travail - A Treichville, la FESACI-CG plaide pour l'unité syndicale

À la commémoration du 1er mai 2026, dédiée à la fête du Travail, le Syndicat national des agents du secteur de l'énergie électrique et du combustible (Synasec) a organisé une cérémonie empreinte de convivialité à la base de la Cie de Treichville, située en zone portuaire.

Placée sous la présidence du secrétaire général de la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire - Confédération générale (Fesaci-Cg), la rencontre s'est tenue en présence de Mme Kangouté Maïmouna, secrétaire générale adjointe n°2, représentant le premier responsable, empêché.

Dans son allocution, la représentante de la Fesaci-Cg a salué les initiatives récentes prises par le ministère de l'Emploi en direction des organisations syndicales, tout en appelant à une meilleure lisibilité quant à leur mise en oeuvre effective.

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« Les actions récemment engagées par le ministère de l'Emploi en notre faveur ouvrent des perspectives qui nécessitent toutefois d'être précisées et approfondies. Quoi qu'il en soit, la Fesaci réaffirme sa disponibilité pour un dialogue sincère, fondé sur le respect mutuel et la reconnaissance de la légitimité syndicale », a-t-elle déclaré.

Abordant les questions sociales, elle a reconnu certaines avancées notables, notamment l'octroi d'une prime annuelle aux retraités ainsi que les efforts consentis pour l'amélioration des services sociaux. Elle a cependant souligné la persistance des attentes et préoccupations des travailleurs.

« Si des progrès méritent d'être salués, en particulier au niveau de la Cnps et des structures sociales, ils demeurent insuffisants au regard des réalités quotidiennes. La revalorisation du Smig et du Smag constitue certes une avancée, mais reste en deçà des exigences imposées par le coût de la vie. Nous appelons à une harmonisation à hauteur de 100 000 Fcfa afin de garantir des conditions de vie décentes », a-t-elle insisté.

Enfin, dans un contexte marqué par certaines tensions au sein du mouvement syndical, la Fesaci-Cg a lancé un vibrant appel à la cohésion, à la vigilance et à la solidarité entre les travailleurs. « Notre force réside dans l'unité et le courage. Nous invitons l'ensemble des travailleurs à ne pas céder à l'intimidation, mais à défendre un syndicalisme démocratique, responsable et résilient, dans un esprit de paix sociale et de progrès collectif », a-t-elle exhorté.

La cérémonie s'est achevée dans une atmosphère chaleureuse, ponctuée d'échanges fraternels entre les participants et marquée par un engagement renouvelé en faveur de la promotion et de la défense des droits des travailleurs.