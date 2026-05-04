Afrique: Guintéguéla/Fête du travail - Formations et sport au coeur de la célébration

L'Amicale des fonctionnaires et agents de la sous-préfecture de Guintéguéla (Afag), a célébré la 4e édition de sa traditionnelle " Fête du travail", les 01 et 02 Mai 2026. Contrairement à la tradition de réjouissance populaire, l'amicale, a privilégié la pratique du sport et la formation de ses membres.

Le samedi 2 mai été consacré aux activités sportive (Randonnée pédestre et fitness) et récréative. En nocturne, le dîner artistique (Chant, danse, ballet, poème, slam), a vu récompenser les meilleurs agents de l'année 2025. Le Prix spécial, Bamba Mamadou du nom du défunt ex-maire, a été décerné à Assemian Kassikan Jean-Baptiste en service à la brigade de gendarmerie de Guintéguéla, promu au grade d'Adjudant-chef. Ce sont surtout les qualités professionnelles et humaines de l'homme qui sont reconnues à travers cette distinction ; le prototype même du fonctionnaire nouveau.

Dosso Namory, Maire de la Commune de Guintéguéla, a exprimé ses encouragements et ses vives félicitations aux fonctionnaires. Il les a instruits de déposer auprès de ses services, la documentation attestant de l'existence légale de l'Afag, afin de bénéficier d'un appui financier de la mairie.

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Pour sa part, N'Failissou Kouassi Serge, le sous-préfet, a salué « la dimension que l'organisation des fonctionnaires à atteint aujourd'hui ». Il l'a présentée comme la meilleure amicale de fonctionnaires du Bafing. Valorisant le leadership de son président, Karamoko Yahaya.

L'innovation majeure de l'édition 2026, est la tombola dont le premier prix, (un poste téléviseur), a été remporté par Toh-bi Tra, infirmier major du centre de santé rural de Doh.

Les festivités ont débuté, le Vendredi 01 Mai 2026 par une conférence avec pour thème « La discipline et la procédure disciplinaire dans l'administration publique » et dite par Diomandé Vassouatié, chef d'antenne de la fonction publique du Bafing. Il a mis en relief, la classification des sanctions et leur impact sur la carrière du fonctionnaire ; la procédure disciplinaire ainsi que les voies de recours qui s'offrent à l'agent incriminé. Le conférencier a exhorté les participants au respect de la hiérarchie, à se conformer aux textes pour se soustraire de l'engrenage de la procédure disciplinaire. Car, a-t-il dit, « Les sanctions ont été renforcées dans le nouveau statut général de la fonction publique. La procédure disciplinaire est si complexe que je vous conseille de l'éviter par tous les moyens ».

La conférence a été suivie d'un panel autour du concept, « Le fonctionnaire nouveau ». Les panélistes, ont dressé le profil du fonctionnaire nouveau présenté comme un agent responsable, compétent, exemplaire, empathique, accueillant.