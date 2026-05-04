Afrique: De jeunes gymnastes mauriciens brillent au «Bangkok Moose Games International Meet 2026»

Les 28 et 29 mars, une délégation mauricienne de gymnastique artistique a pris part au prestigieux Bangkok Moose Games International Meet 2026, organisé en Thaïlande par la Thai Canadian Community Sports. Cet événement d'envergure a rassemblé environ 1 600 gymnastes venus de plusieurs pays asiatiques, confirmant ainsi son statut de compétition internationale majeure.

Trois clubs de Maurice ont fait le déplacement : Cottage Unicorn Gymnastics, Grand Bay Northern Tumblers et Flacq Sly Ninjas. La délégation était composée de 15 jeunes athlètes, accompagnés par une équipe encadrante expérimentée, comprenant Sohun Adarsh comme chef de délégation, Thashina Hurreeram Sohun en tant que Team Manager, ainsi que les entraîneurs Lutchmun Bhrij et Lutchmun Madhvi.

Les jeunes gymnastes mauriciens ont participé aux épreuves de gymnastique artistique masculine et féminine. Les garçons ont concouru dans six appareils : sol, cheval d'arçons, anneaux, saut, barres parallèles et barre fixe. Du côté des filles, quatre disciplines étaient au programme : sol, poutre, saut et barres asymétriques. Ces épreuves ont permis aux athlètes de se mesurer à un haut niveau international et de gagner en expérience face à des compétiteurs venus de toute l'Asie.

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Malgré les défis rencontrés, notamment en termes de financement et de soutien, la participation mauricienne a été saluée comme un pas important pour le développement de la gymnastique dans le pays. Plusieurs parents ont dû assumer eux-mêmes les frais de déplacement et de participation, un effort qui témoigne de leur engagement envers le parcours sportif de leurs enfants.

Dans une déclaration, le chef de délégation, Sohun Adarsh, a exprimé sa fierté : « Je suis plus qu'honoré de voir nos jeunes gymnastes s'épanouir sur la scène internationale, malgré les conflits au sein de la fédération. Les parents ont énormément sacrifié pour permettre à leurs enfants de voyager à leurs propres frais. » Il a également souligné les résultats obtenus par la délégation, indiquant un total impressionnant de 40 médailles d'or, 27 d'argent et 11 de bronze remportées par les athlètes mauriciens.

De son côté, l'entraîneur Lutchmun Bhrij a mis l'accent sur le potentiel des gymnastes locaux : « Nous croyons que nos gymnastes ont un réel potentiel pour exceller dans ce sport. Avec un soutien adéquat du ministère et des instances concernées, cela aura un impact positif et permettra d'élever le niveau de nos athlètes. »

Au-delà des résultats, cette participation internationale représente une expérience formatrice pour les jeunes sportifs mauriciens. Elle leur permet non seulement de se confronter à l'élite asiatique, mais aussi de renforcer leur discipline, leur confiance et leur ambition sportive.