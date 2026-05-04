Mozambique: Mgr Osório Citora - « Solidarité envers la population, l'Évêque et les missionnaires du diocèse de Pemba »

Beira — « Le diocèse de Quelimane a appris avec une grande tristesse la nouvelle de l'attentat et de l'incendie criminel qui ont frappé la paroisse Saint-Louis-de-Montfort à Meza, jeudi 30 avril. La situation est très grave, les gens ont peur, nous sommes tous unis dans la prière ». C'est ce qu'a déclaré, lors d'un entretien téléphonique avec l'Agence Fides, l'Évêque du diocèse de Quelimane, Mgr Osório Citora Afonso, IMC. Ces jours-ci, l'Évêque, missionnaire de la Consolata, se trouve à Beira pour quelques rencontres avec le personnel local en sa qualité d'administrateur apostolique de l'archidiocèse, nommé par le Pape Léon XIV le 10 avril 2026.

Dès qu'il a appris la nouvelle de la grave attaque terroriste qui a détruit la paroisse de San Luis de Monfort à Meza, et au cours de laquelle au moins 22 personnes ont été enlevées par des terroristes présumés dans le district d'Ancuabe, province de Cabo Delgado, Mgr Osório a contacté Mgr António Juliasse, Évêque de Pemba, ainsi que les pères Marc, André et Florence, missionnaires piaristes du Cameroun engagés dans la paroisse touchée, afin de leur exprimer sa pleine solidarité.

« En cette période de douleur et d'épreuve, nous rendons grâce à Dieu pour la sécurité du personnel missionnaire, mais nous pleurons avec le diocèse de Pemba la destruction de la maison du Seigneur, monument de la foi construit en 1946, ainsi que tous les dégâts causés », a déclaré Mgr Osório dans son message. Vous pouvez compter sur nos prières, sur la solidarité de l'Église de Quelimane et sur notre communion fraternelle. Que le Bon Pasteur console ces personnes et convertisse les coeurs endurcis par la haine. Nous sommes unis dans la croix et dans l'espérance de la Résurrection, tandis que nous dénonçons cette violence terroriste et demandons la paix pour cette terre martyre ».