Ile Maurice: Des héros du feu célébrés à l'aéroport SSR

À l'occasion de la Journée internationale des pompiers, célébrée ce lundi 4 mai, une cérémonie empreinte d'émotion s'est tenue à l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR). L'événement a mis en lumière le rôle essentiel des sapeurs-pompiers et leurs performances exemplaires au service de la sécurité aéroportuaire.

Des démonstrations en direct ont été présentées, suivies de la remise de certificats en reconnaissance de l'engagement et du professionnalisme de ces héros du quotidien.

Cette journée trouve son origine dans un tragique incendie survenu en Australie, au cours duquel cinq pompiers ont perdu la vie. Elle coïncide également avec la fête de la Saint-Florian, saint patron des sapeurs-pompiers.

Selon Lormus Bundhoo, CEO d'Airports of Mauritius (AML), l'unité des sapeurs-pompiers de l'aéroport constitue « une unité essentielle au bon fonctionnement des opérations aériennes et un élément crucial de la sécurité aérienne». Il a précisé que sans une mise à niveau constante de cette unité, l'aéroport SSR ne pourrait pas être reconnu pour l'atterrissage et le décollage des avions.

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Il a également rappelé que, selon les normes internationales, les pompiers disposent de seulement 90 secondes entre le déclenchement d'une alarme et leur intervention sur le terrain. Des initiatives sont ainsi mises en place pour moderniser leurs infrastructures, améliorer leur environnement de travail et renforcer leurs capacités opérationnelles.

Le CEO a aussi souligné que l'unité des pompiers de l'aéroport est sollicitée par l'Airport Council International et qu'un projet de développement d'un centre de formation destiné aux pays africains et de l'océan Indien est à l'étude.

À l'occasion de cette journée, AML et l'Airport Terminal Operation Ltd ont adressé leurs vœux aux sapeurs-pompiers du pays et du monde, leur souhaitant une « Good Firefighters Day» empreinte de courage et de reconnaissance. De son côté, Rafic Esmael, Chief Airport Fire Officer d'AML, fort de ses 35 ans de service dans le domaine, a rappelé que « lesAirport Firefighters sont les gardiens des pistes, présents à chaque atterrissage et décollage ». Il a insisté sur l'importance de la formation continue, qui permet à chacun de progresser et de maintenir un haut niveau d'exigence.

Il a également salué l'intégration des femmes au sein de l'unité, soulignant qu'elles travaillent désormais aux côtés de leurs homologues masculins et « excellent dans leurs fonctions ».