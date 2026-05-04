Ile Maurice: Une cérémonie en l'honneur des héros du feu à Coromandel

La Journée internationale des pompiers 2026 a été commémorée ce lundi 4 mai lors d'une cérémonie solennelle tenue à la caserne de Coromandel, en présence des autorités gouvernementales et des responsables du Mauritius Fire and Rescue Services (MFRS).

L'événement a rassemblé le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, le junior minister Mohammad Fawzi Allymun, ainsi que le Chief Fire Officer par intérim, Hemant Gunnasya, aux côtés des officiers, recrues et invités.

Cette commémoration a été marquée par un profond moment de recueillement et de reconnaissance en hommage aux pompiers, dont le courage, le dévouement et les sacrifices contribuent chaque jour à la protection des vies et des biens à Maurice et à travers le monde.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Organisée par le ministère des Collectivités locales en collaboration avec le MFRS, la cérémonie s'inscrit dans une dynamique nationale visant à renforcer la sensibilisation à la sécurité incendie, la préparation aux situations d'urgence et la réduction des risques de catastrophes. Elle a également marqué le lancement officiel de la campagne nationale de sensibilisation à la sécurité incendie et à la préparation aux urgences, qui sera déployée dans différentes régions du pays.

La cérémonie a été rythmée par une parade des pompiers, symbole de discipline et de professionnalisme, ainsi que par une exposition de véhicules de secours dans la cour de la caserne. Les participants ont pu découvrir l'ensemble des moyens opérationnels du MFRS, allant des camions de grande capacité aux véhicules d'intervention plus légers.

Dans son intervention, le ministre Ranjiv Woochit a salué l'engagement des pompiers, les qualifiant de piliers essentiels de la sécurité publique. Il a rappelé que cette journée constitue à la fois un hommage aux pompiers disparus en service et une reconnaissance envers ceux qui poursuivent leur mission avec dévouement.

Il a également insisté sur l'importance de la prévention, soulignant que la nouvelle campagne nationale vise à renforcer la culture de la sécurité à travers l'éducation et la sensibilisation des communautés. Selon lui, la réduction des risques passe également par une responsabilité partagée entre les institutions et la population.

Le ministre Ranjiv Woochit

Le ministre a aussi mis en avant les efforts du gouvernement pour moderniser le service, notamment à travers l'acquisition d'équipements spécialisés et la construction de nouvelles casernes à Goodlands et à Montagne-Blanche, destinées à améliorer la couverture et la rapidité d'intervention.

De son côté, le Chief Fire Officer par intérim, Hemant Gunnasya, a rappelé l'évolution du MFRS vers une organisation polyvalente, intervenant dans les incendies, les secours, la gestion des catastrophes et l'assistance humanitaire. Il a également annoncé l'intégration de 69 nouvelles recrues, actuellement en formation intensive.

La cérémonie s'est conclue par une démonstration des nouvelles recrues, illustrant leur préparation opérationnelle, suivie d'une minute de silence en hommage aux pompiers disparus en service.