Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 mai 2026

revue de presse

Cumul de fonctions - Le Chef de la malienne junte Assimi Goïta devient également ministre de la défense

Au Mali, le président de la transition, Assimi Goïta a décidé d’assumer lui-même le portefeuille stratégique de la Défense.

Cette décision, officialisée par décret à la télévision publique ce lundi, intervient dans un contexte de forte instabilité sécuritaire, quelques jours après la mort du Général Sadio Camara.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En cumulant les fonctions de chef de l’État et de ministre de la Défense, Assimi Goïta cherche à renforcer la coordination militaire et à accélérer la prise de décision face à des menaces de plus en plus complexes. (Source allAfrica)

Procès du financement libyen : Nicolas Sarkozy devant la cour d’appel pour la fin des audiences

L’ancien président français Nicolas Sarkozy s’est présenté à la cour d’appel de Paris pour la dernière journée des audiences du procès en appel concernant le financement libyen présumé de sa campagne présidentielle de 2007.

En septembre 2025, un tribunal de première instance avait reconnu l’ancien chef de l’État coupable d’avoir cherché à obtenir des fonds auprès du régime de Mouammar Kadhafi. En revanche, il n’avait pas établi que cet argent avait effectivement été versé ou utilisé pour la campagne. Il avait été condamné à cinq ans de prison, dont 20 jours purgés avant sa mise en liberté dans l’attente de l’appel.

Devant la cour d’appel, Nicolas Sarkozy a de nouveau affirmé qu’il n’existait « pas un seul centime d’argent libyen » dans sa campagne victorieuse de 2007. Âgé de 71 ans, il nie toute implication et est devenu en 2025 le premier ancien président français contemporain à être incarcéré dans ce dossier. (Source Africanews)

Ethiopian Airlines sacrée meilleure compagnie d’Afrique

Ethiopian Airlines a été élue meilleure compagnie aérienne du continent africain lors des APEX Passenger Choice Awards, consolidant ainsi son statut de leader régional.

Dans un communiqué diffusé lundi, la compagnie Ethiopian Airlines précise que sa distinction comme meilleure compagnie du continent repose sur les évaluations indépendantes des passagers. Ces dernières mettent en avant ses performances dans plusieurs domaines essentiels, notamment le confort en cabine, la qualité du service à bord et l’expérience globale de voyage.

Les APEX Passenger Choice Awards figurent parmi les distinctions les plus crédibles du secteur, car elles s’appuient sur des avis certifiés de voyageurs collectés via des plateformes internationales. Les compagnies y sont jugées selon divers critères, dont le confort des sièges, la restauration, les divertissements, la connectivité et le service en cabine. (Source Apanews)

Centrafrique : La publication des résultats des législatives reportée

En République centrafricaine, la publication des résultats provisoires du second tour des élections législatives du 26 avril 2026 n’a pas eu lieu à la date attendue. Lundi 3 mai, l’Autorité nationale des élections (ANE) devait livrer le verdict des urnes, conformément au calendrier annoncé. Aucune communication officielle n’a finalement été faite. Le pays demeure suspendu à un dénouement dont l’horizon reste flou.

Selon des sources internes consultées par la presse, l’origine du report tient à un mouvement social déclenché au sein même de l’institution électorale. Les informaticiens affectés au centre de traitement des données de l’ANE auraient suspendu leurs activités, gelant de fait la consolidation des procès-verbaux remontés des bureaux de vote. Ces agents réclament le versement de deux mois d’arriérés de salaire, une revendication qui paralyse une chaîne logistique sensible. Sans leur intervention, l’agrégation des résultats ne peut aboutir. (Source AfricTelegraph)

Xénophobie en Afrique du Sud : 130 Nigérians en attente d’évacuation urgente

Face à la flambée des violences xénophobes qui embrasent les townships sud-africains depuis fin mars 2026, 130 ressortissants nigérians ont réclamé leur rapatriement immédiat. Abuja a convoqué l’ambassadeur de Pretoria et mobilisé ses consulats pour organiser des vols de retour. Une crise qui expose cruellement les fractures de la solidarité panafricaine.

Au moins 130 Nigérians se sont inscrits pour des vols d’évacuation volontaire depuis l’Afrique du Sud. Le gouvernement fédéral nigérian déploie tous les moyens pour protéger ses citoyens face aux manifestations anti-étrangers qui paralysent le pays. Cette démarche révèle l’ampleur de la peur qui gagne la communauté nigériane, l’une des plus importantes du continent. (Source Afrik.com)

Ouganda : Le projet de loi sur les financements venus de l’étranger suscite la controverse

En Ouganda, un projet de loi pour encadrer les financements venus de l’étranger revient ce mardi 5 mai 2026 au Parlement. Présenté par le gouvernement comme un outil de protection de la souveraineté, ce texte suscite la controverse. Les défenseurs des droits humains dénoncent un projet aux accents russes, inspiré des lois sur les « agents de l’étranger », qui pourraient restreindre les libertés et les flux financiers. Malgré plusieurs amendements pour tenter d’apaiser les critiques, le texte reste très contesté.

Au cœur des critiques, il y a la création d’un nouveau service au sein du ministère de l’Intérieur, chargé de surveiller les fonds venus de l’extérieur. Concrètement, toute personne qui reçoit de l’argent de l’étranger devra désormais se déclarer auprès de cette structure. (Source RFI)

Nigeria : Bola Tinubu entame une tournée diplomatique en France, au Kenya et au Rwanda

Lors de sa tournée, le président nigérian prononcera des déclarations mettant en avant les réformes en cours afin de repositionner le Nigeria comme une destination privilégiée pour l’investissement et la croissance.

Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu (photo) a entamé, dimanche 3 mai, une tournée diplomatique en France, au Kenya et au Rwanda, selon un communiqué de la présidence nigériane. (Source Agence Ecofin)

Maroc : Deux militaires américains portés disparus lors de l’exercice African Lion

Deux militaires américains sont portés disparus depuis samedi 2 mai au soir dans le sud du Maroc, où se déroule l’exercice militaire international African Lion 2026. Selon les forces armées marocaines et le Commandement américain pour l’Afrique (Africom), leur disparition a été signalée aux abords d’une falaise située à Cap Draa, près de Tan-Tan. D’après les premières informations communiquées, les deux hommes participaient aux manœuvres lorsqu’ils ont cessé de donner signe de vie aux alentours de 21 heures. Les circonstances exactes de leur disparition ne sont pas encore établies. (Source LSI Africa)

Gabon : 156 milliards de FCFA mobilisés au premier trimestre pour le développement territorial

Le ministère gabonais de l’Économie et des Finances a mobilisé 156 milliards de francs CFA au premier trimestre 2026 dans le cadre du programme d’Accélération de la territorialisation du développement, destiné à désenclaver les chefs-lieux provinciaux et à soutenir la croissance hors-pétrole.

L’enveloppe est répartie entre deux dispositifs distincts. Le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) reçoit 66 milliards de FCFA et cible le financement d’infrastructures de proximité, accès à l’eau potable, électrification rurale par kits solaires et réhabilitation de structures de santé. Le programme prévoit également un appui aux activités génératrices de revenus et à la modernisation des marchés. (Source BeninWeb TV)

Le Soudan rappelle son ambassadeur en Éthiopie après une attaque de drones à Khartoum

Khartoum accuse l’Éthiopie et les Émirats arabes unis d’être impliqués dans une attaque de drones contre son aéroport international. Une escalade qui ravive les tensions régionales sur fond de guerre civile soudanaise.

Le Soudan a annoncé mardi le rappel pour consultations de son ambassadeur en Éthiopie, accusant Addis-Abeba d’implication dans une attaque de drones contre l’aéroport international de Khartoum survenue la veille. Selon une source militaire, plusieurs drones ont visé l’infrastructure stratégique, certains étant interceptés par les défenses soudanaises. Des témoins ont rapporté des explosions et des panaches de fumée dans les environs. (Source Africa Radio)