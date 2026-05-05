Congo-Kinshasa: Le siège du PPRD incendié lors d'une marche de l'UDPS à Kinshasa

Le siège du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), formation politique de l'ancien président Joseph Kabila, a été pris pour cible et incendié ce lundi 4 mai 2026 à Kinshasa.

L'incident s'est produit en marge d'une marche organisée par l'UDPS, parti du président Félix Tshisekedi, à laquelle participaient plusieurs partis, membres de la plateforme l'Union sacrée de la nation, pour soutenir les récentes sanctions américaines contre Joseph Kabila, accusé de soutenir les rebelles de l'AFC/M23.

Des images devenues virales sur les réseaux sociaux montrent de jeunes manifestants, certains vêtus de T-shirts blancs, mettant le feu et saccageant le bureau situé sur le boulevard Sendwe dans la commune de Kalamu.

A l'issue de cette manifestation, les protestataires ont déposé un mémorandum à l'ambassade des États-Unis d'Amérique afin de remercier le président américain, Donald Trump, pour cette décision.

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« Notre présence s'explique par le fait que le grand parti au pouvoir, l'UDPS, par l'entremise de son secrétaire général, Augustin Kabuya, a lancé un appel à l'endroit des membres du parti et des alliés. En tant qu'alliés de première heure, nous avons estimé qu'il était de notre devoir de répondre présent à cet appel », avait déclaré Jean-Pierre Lisanga Bonganga, coordonnateur du Rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi.