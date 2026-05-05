Congo-Kinshasa: Bruno Lemarquis salue le retour d'environ 900 000 déplacés à Irumu et Mambasa

Le coordonnateur humanitaire en RDC Bruno Lemarquis, salue le retour de près de 900 000 personnes déplacées dans les territoires d'Irumu et de Mambasa, en province de l'Ituri.

Il a fait cette déclaration lors d'un point de presse tenu lundi 4 mai à Bunia, à l'issue d'une rencontre avec le gouverneur de province.

Selon Bruno Lemarquis, ce mouvement de retour suscite de l'espoir au sein des communautés et pourrait encourager la relance des activités économiques, notamment l'agriculture et le travail champêtre, en particulier chez les jeunes.

« Il faut que tous ceux qui le peuvent appuient ces efforts en Ituri afin de favoriser des solutions durables. L'objectif est de réduire progressivement la dépendance à l'aide humanitaire et de permettre aux populations de reprendre une vie normale », a-t-il souligné.

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Le coordonnateur humanitaire a également évoqué la sécurisation de certains axes routiers, ce qui facilite l'accès humanitaire à plusieurs localités de la province de l'Ituri.

Tout en reconnaissant les progrès accomplis, M. Lemarquis chargé estime toutefois que ces efforts doivent être renforcés, en raison de défis humanitaires encore persistants.

« J'ai vraiment salué l'excellente collaboration qui se poursuit entre les autorités provinciales, les partenaires et les agences des Nations Unies. Ils travaillent très bien ensemble. Il existe des mécanismes efficaces, comme le cadre provincial de concertation humanitaire, qui se réunit régulièrement. Lorsqu'il y a des problèmes, on se retrouve, on discute et on trouve des solutions », a-t-il ajouté.

Il a par ailleurs remercié les autorités provinciales pour les actions entreprises afin de faciliter l'accès humanitaire auprès des populations affectées, citant notamment les travaux réalisés sur la route nationale numéro 27 (RN27).

Bruno Lemarquis a reconnu que la situation sécuritaire s'est améliorée dans certaines zones de la province, tout en rappelant qu'un nombre encore important de personnes demeure déplacé en Ituri.

Il a enfin salué les efforts conjoints du gouvernement provincial de l'Ituri et des partenaires humanitaires visant à apporter des solutions durables aux personnes déplacées et retournées.