Afrique: Karaté - L'Angola accueille le Championnat d'Afrique de la Région 5

Luanda — La Fédération angolaise de karaté (FAK) organise le Championnat d'Afrique de la Région 5, du 14 au 16 mai, au pavillon principal de Cidadela Desportiva.

C'est la première fois que le pays accueille cet événement, 24 ans après sa dernière participation.

S'adressant à l'ANGOP, le président de la FAK, Giliano André, a indiqué que l'organisation de cet événement s'inscrit dans la volonté de repositionner l'Angola comme une référence régionale et continentale dans ce sport.

Selon le responsable, l'Angola a obtenu le droit d'organiser la compétition après avoir décroché la deuxième place lors d'une compétition organisée en Afrique du Sud, mettant ainsi fin à une disette de plus d'une décennie sans résultats marquants.

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« L'année dernière, nous avons terminé deuxièmes et, lors de la conférence, nous avons manifesté notre intérêt pour l'organisation de cet événement. Notre candidature a été acceptée, notamment grâce à la reconnaissance de la croissance du karaté angolais », a-t-il expliqué.

Selon ce responsable, le calendrier de la fédération est rempli d'événements mensuels, comprenant des compétitions provinciales, régionales et nationales.

Le dernier championnat national a réuni environ 517 athlètes, un chiffre qui témoigne, selon le président, de la compétitivité croissante et de l'évolution technique des pratiquants.

Huit pays participeront à ce tournoi, dont six ont déjà confirmé leur présence : la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, ainsi que le pays hôte, l'Angola.

Les délégations commenceront à arriver en Angola à partir du 11 mai.

L'organisation est actuellement finalisée à 70-80 %, seuls quelques ajustements logistiques et administratifs restant à régler.

Cet événement marquera également la participation de plus de 20 arbitres dans le cadre du processus de certification régional, ainsi que l'évaluation de nouveaux entraîneurs angolais.

Pour la première fois, l'Angola présentera des athlètes issus de différentes provinces, dans le cadre d'une stratégie de décentralisation visant à élargir son vivier de recrutement. Les provinces de Cabinda, Benguela, Cubango et Moxico, entre autres, seront représentées.

L'Angola, actuellement troisième au classement africain, a pour principal objectif de remporter le titre de la Région 5 et d'améliorer son classement continental en vue du prochain Championnat d'Afrique qui se tiendra en Algérie.

« L'objectif est d'atteindre la finale et de se battre pour la première place. Si cela s'avère impossible, la deuxième place est un objectif minimal », a conclu Giliano André.