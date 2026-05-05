Afrique: L'Angola remporte 14 médailles en deux jours aux Championnats d'Afrique de patinage

Luanda — L'équipe nationale de patinage a décroché 14 médailles en seulement deux jours de compétition aux Championnats d'Afrique de patinage, qui se déroulent au Caire (Égypte), dont quatre d'or, deux d'argent et huit de bronze.

Dimanche, en slalom classique, l'équipe angolaise a dominé la compétition, remportant l'or chez les femmes grâce à Julieta Leal, tandis qu'Antónia da Silva a décroché l'argent. Dans la même discipline, chez les hommes, la première place du podium est également revenue à l'Angolais Eleandro Xavier.

Dimanche, l'athlète Juliana Nkano a remporté la médaille de bronze au 100 mètres et au 3 000 mètres féminins. L'Angola a également décroché le bronze au relais masculin, ainsi qu'au 10 000 mètres masculin.

Il convient de rappeler que, samedi, la délégation angolaise avait déjà remporté, entre autres distinctions, l'or en slalom, grâce à Antónia da Silva et Eliandro Xavier, respectivement dans les catégories juniors féminine et masculine.

Pour l'épreuve de lundi, au stade Aerosport Club, les patineurs Hermenegildo Joaquim et Adelino Lucas participeront au slalom vitesse messieurs (15 000 mètres), tandis que Juliana Nkano concourra dans la catégorie féminine.