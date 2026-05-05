Libreville poursuit sa modernisation à travers plusieurs projets structurants qui redessinent progressivement le visage de la capitale gabonaise. Entre développement des infrastructures, urbanisation et ambitions numériques, la ville affirme sa volonté de devenir un pôle stratégique en Afrique centrale.

En 1 an seulement, le Président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema a mis le Gabon en chantier. Aujourd'hui, le pays est lancé dans un développement à grande vitesse, avec des réalisations concrètes qui témoignent de cette nouvelle dynamique. Parmi les oeuvres majeures : la Cité de la Démocratie qui abrite le Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba entièrement réhabilité, la Baie des Rois devenue un nouveau centre d'affaires et de loisirs en front de mer, la Cité Émeraude, ainsi que de nombreux autres projets d'infrastructures routières, scolaires et sanitaires.

Ces dernières années, la capitale connaît une dynamique soutenue portée par la construction de nouveaux équipements publics, la réhabilitation des axes routiers et l'extension des zones urbaines. Le secteur du logement reste également un enjeu majeur, avec une forte demande face à une croissance démographique continue.

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Dans le même temps, Libreville renforce son attractivité économique grâce à des projets d'envergure, notamment dans les secteurs des services, du commerce et des infrastructures portuaires. Le port d'Owendo, situé en périphérie de la capitale, joue un rôle central dans les échanges commerciaux du pays.

Sur le plan technologique, le Gabon mise de plus en plus sur la digitalisation de ses services publics et l'intégration des outils numériques dans la gestion administrative. L'intelligence artificielle et les technologies émergentes commencent à être évoquées comme des leviers de transformation économique.

Par ailleurs, les autorités poursuivent leurs efforts pour faire de Libreville une vitrine diplomatique et régionale, capable d'accueillir des événements internationaux et de renforcer la coopération avec les partenaires étrangers.

Ce contraste est d'autant plus frappant quand on sait que le Gabon a été pillé pendant plusieurs années par la Yong Team. Au vu des chantiers qui sortent de terre en si peu de temps, devons-nous dire que l'argent de l'État gabonais ne servait alors qu'à "manger les souchi" ?

Dans ce contexte de mutation, la capitale gabonaise se trouve à un tournant important de son développement. Libreville avance, se modernise et se transforme progressivement au rythme des ambitions nationales.