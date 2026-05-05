Gabon: Inauguration du Palais des Congrès « Omar Bongo Ondimba » une consécration du rayonnement diplomatique du Gabon

4 Mai 2026
Gabonews (Libreville)
Par CP

Son Excellence Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, a procédé ce dimanche à l'inauguration officielle du Palais des Congrès « Omar BONGO ONDIMBA », infrastructure majeure au coeur de la Cité de la Démocratie rénovée.

Au-delà de la portée architecturale et historique de cette réalisation, la forte mobilisation de Chefs d'Etat, de gouvernement et de hautes personnalités internationales a conféré à cet événement une dimension diplomatique exceptionnelle, révélatrice du positionnement stratégique retrouvé du Gabon sur la scène régionale et internationale.

La présence remarquée de plusieurs dirigeants africains ainsi que d'anciens Chefs d'État de premier plan traduit, de manière éloquente, la crédibilité renforcée du pays, la qualité de ses relations bilatérales et la confiance renouvelée de ses partenaires. Elle illustre également la capacité du Gabon à fédérer autour de projets structurants et à s'imposer comme une plateforme de dialogue, de coopération et de concertation au coeur du continent.

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Cette affluence de haut niveau a généré des retombées immédiates en termes de visibilité internationale, tout en ouvrant des perspectives concrètes de partenariats stratégiques dans des domaines clés tels que l'innovation, les infrastructures, l'investissement et le développement durable.

Elle consacre Libreville comme une destination diplomatique de premier plan, désormais dotée d'infrastructures adaptées à l'accueil de grandes rencontres internationales.

Inscrite en marge du Forum International de Libreville pour l'Innovation et le Développement, cette inauguration a ainsi permis de conjuguer symbolique politique et opportunités économiques, en offrant un cadre propice aux échanges de haut niveau et à la consolidation des alliances.

Les temps forts de la cérémonie, notamment la pose de la première pierre de la Maison des Nations Unies, les distinctions honorifiques, la parade militaire et la visite guidée du site, ont renforcé le caractère solennel et fédérateur de l'événement, tout en mettant en lumière l'engagement collectif autour de la transformation du pays.

A travers cette mobilisation internationale d'envergure, le Président de la République confirme son ambition de repositionner durablement le Gabon comme un acteur influent, attractif et incontournable sur l'échiquier africain et mondial.

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