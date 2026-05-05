Afrique: Conférence régionale sur la nutrition et la petite enfance en Afrique de l'Ouest et du centre

communiqué de presse

Le potentiel de l'Afrique en matière de développement du capital humain et de croissance économique est gravement compromis par l'insuffisance des progrès accomplis dans l'amélioration de la nutrition maternelle et du développement de la petite enfance.

La malnutrition prive les enfants de leur avenir et compromet la productivité nationale ainsi que les économies. Bien que la prévalence du retard de croissance soit passée de 40% en 2000 à 33% en 2024, les progrès demeurent encore trop lents. Au vu de ces tendances, la région n'atteindra pas les cibles mondiales en matière de nutrition visant à réduire le retard de croissance de 40% d'ici 2030.

Le Groupe de la Banque mondiale, en partenariat avec le Gouvernement du Togo, et en collaboration avec le Mécanisme de Financement Mondial (GFF) et plusieurs partenaires de développement régionaux et internationaux, organise une conférence régionale sur la nutrition et le développement de la petite enfance en Afrique de l'Ouest et du centre.

La conférence de Lomé se penchera sur :

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La manière dont les pays peuvent opérationnaliser la nutrition et le développement de la petite enfance à grande échelle.

Le renforcement des plateformes de prestation de services, le renforcement de la capacité du personnel ; l'établissement d'un environnement favorable ; le plaidoyer de financement durable ; et la disponibilité de données fiables.

La promotion d'initiatives et partenariats régionaux et mondiaux existants, garantissant ainsi cohérence, clarté et appropriation par les pays pour aider à identifier et à mettre en oeuvre des actions concrètes pour accélérer les résultats en matière de nutrition et de développement de la petite enfance.

QUI : Le Gouvernement du Togo, des représentants des gouvernements des pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre, dirigeants du Groupe de la Banque mondiale, partenaires de développement et des nations unies, membres du secteur privé, représentants des fondations et philanthropies, la société civile, et le monde académique

DATE : Lundi 11 mai, 2026

HEURE : 09h00, heure de Lomé, Togo

LIEU : Hôtel 2 février, Place de l'Indépendance

POINTS D'INTÉRÊT POUR LES MÉDIA : Les représentants de la presse sont invités à couvrir la cérémonie d'ouverture et de clôture.

RSVP : Pour obtenir une accréditation, veuillez confirmer votre participation par courriel à Mawulikplimi Affognon maffognon@worldbankgroup.org ; tel : +22892926618, au plus tard le jeudi 07 mai 2026.