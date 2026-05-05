Ile Maurice: Un concours d'IA pour les jeunes africains, avec la Chine comme horizon

Dans le cadre de l'Année sino-africaine des échanges humains et culturels, Pékin lance un concours dédié aux applications de l'intelligence artificielle (IA) à l'intention des jeunes Africains. À la clé : une visite d'étude en Chine pour les meilleurs candidats.

Organisée par le secrétariat du Comité chinois de suivi du Forum sur la coopération sino-africaine, cette initiative s'inscrit également dans les célébrations du 70e anniversaire des relations diplomatiques sino-africaines et figure parmi les projets phares de cette année d'échanges.

Placée sous le thème «L'IA crée l'avenir, la Chine et l'Afrique s'engagent ensemble dans une nouvelle étape», la compétition est ouverte aux étudiants, jeunes chercheurs, représentants de start-up et professionnels du secteur. Les candidatures doivent porter sur six domaines : bien-être social, progrès scientifique et technologique, applications industrielles, échanges culturels, formation des talents et innovations interdisciplinaires.

Les dossiers sont à soumettre jusqu'au 29 mai.

Les lauréats recevront des certificats et des prix. Les projets les plus remarquables donneront lieu à une invitation en Chine pour des activités d'échange et une visite d'étude. Les inscriptions se font via un lien disponible sur la page Facebook de l'ambassade de Chine à Maurice.