Ile Maurice: 30 cm de sable accumulés sur 10 mètres après les travaux d'urgence

Une réunion du comité technique s'est tenue aujourd'hui, lundi 4 mai, au siège du ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, en présence notamment des représentants du ministère, de la Beach Authority, du département Continental Shelf, du conseil de district de Rivière-Noire, du ministère de l'Économie bleue, du Mauritius Oceanography Institute, de la Water Resources Commission, du Forestry Service, de la Land Drainage Authority ainsi que des ministères des Finances, et de Logement et des terres.

Les membres du comité ont pris connaissance de l'avancement des travaux d'urgence réalisés depuis jeudi sur le site rongé par l'érosion. Tous sont unanimes : ces interventions ont permis de stabiliser la zone concernée. Un dépôt de sable d'une épaisseur de 30 cm sur une distance de 10 mètres a été noté hier. Ce qui a contribué à éloigner le cours de la rivière du trait de côte.

Une supervision quotidienne est assurée par la Beach Authority afin d'observer l'évolution de cette zone fragile, en particulier le comportement de la rivière après ces aménagements temporaires de stabilisation de la plage.

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Des spécialistes en matière d'érosion côtière examineront désormais les solutions à mettre en oeuvre pour maintenir durablement l'éloignement du cours d'eau, de la côte.

Par ailleurs, la Beach Authority et MauriFacilities ont procédé plus tôt aujourd'hui à des opérations de réhabilitation sur cette portion du littoral. Des panneaux de signalisation ont également été installés pour garantir la sécurité des usagers de la plage.