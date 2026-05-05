Ile Maurice: Le don du sang au coeur du jubilé de diamant

Dans le cadre de son jubilé de diamant, le London College de Port-Louis a organisé, le mercredi 29 avril, une journée de don du sang. Une tradition annuelle vieille de 45 ans, avec un objectif fixé cette année à au moins 200 pintes de sang collectées.

La cour du London College avait des airs de grande mobilisation citoyenne. Élèves massés aux balcons, banderoles appelant à sauver des vies, sketch de sensibilisation et danse contemporaine : l'établissement a voulu faire de cette journée de don du sang un moment à la fois solennel, éducatif et rassembleur.

Pour Terry Chan Lam, Rector et manager du collège, cette initiative s'inscrit pleinement dans la mission éducative de l'établissement. Selon lui, l'éducation ne doit pas se limiter au discours académique. Elle doit aussi pousser les jeunes à agir avec compassion, à contribuer à la société et à défendre la dignité de la vie humaine. Depuis 1982, le don du sang fait ainsi partie des rendez-vous annuels du London College.

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Présent à l'événement, le ministre du Travail et des relations industrielles, Reza Uteem a salué «un des plus hauts sens de l'humanité». Il a rappelé que le sang ne peut être fabriqué et que chacun peut, un jour, en avoir besoin après un accident ou une urgence médicale. Le ministre a également souligné la longévité du collège, qui célèbre ses 60 ans, tout en mettant en avant la réputation de l'établissement et son rôle dans la formation des citoyens de demain.

Le lord-maire de Port-Louis, Aslam Hosenally, a pour sa part insisté sur la dimension sociale et communautaire de cette action, estimant que de telles initiatives rappellent aux jeunes leurs responsabilités envers le pays.