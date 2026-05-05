Angola: Des startups déploient Internet via ANGOSAT-2 dans les zones frontalières

Luanda — Une antenne VSAT a récemment été installée au nouveau poste frontière de Luvo, dans la province de Zaïre (nord), par le projet Conecta Angola Comercial, afin d'assurer la connexion à ANGOSAT-2 et d'améliorer l'accès à Internet dans la région.

Une note du Bureau national de gestion du programme spatial (GGPEN), adressée à l'ANGOP ce lundi, indique que cette infrastructure permet la communication locale et l'interconnexion avec d'autres postes frontières à travers le pays, renforçant ainsi l'efficacité des services et stimulant le commerce formel. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de l'Exécutif angolais visant à promouvoir l'inclusion numérique, notamment dans les zones reculées et difficiles d'accès où les solutions traditionnelles ne sont pas viables.

Parallèlement, ce projet, mis en œuvre par des startups nationales, favorise l'innovation, l'entrepreneuriat et la création d'emplois pour les jeunes. Le projet Conecta Angola Comercial s'inscrit dans le processus de modernisation des postes frontières, mené par le Comité de gestion coordonnée des frontières (CGCF), sous la coordination du ministère des Finances, la co-coordination du ministère de l'Intérieur et la participation du ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTTICS).

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Cette initiative se présente comme une solution stratégique pour garantir la connectivité dans les zones accessibles uniquement par la technologie satellitaire ANGOSAT-2. Elle constitue la plus récente avancée, sous la coordination de l'Unité Technique Centrale, pilotée par l'Administration Générale des Impôts (AGT). Le projet Conecta Angola Comercial vise à fournir une connectivité à 150 Mbit/s aux zones reculées grâce à ANGOSAT-2, un satellite haute performance très demandé sur le marché national.