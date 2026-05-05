Angola: L'exécutif projette de construire une route Bié/Luau parallèle à la ligne du Chemin de fer de Benguela

Luanda — Le chef de l'État, João Lourenço, a annoncé ce lundi que l'exécutif travaille sur un projet de route reliant la province de Bié à la municipalité de Luau, au Moxico-Leste, en suivant le tracé de la ligne du Chemin de fer de Benguela.

Lors d'une déclaration à la presse, après l'inauguration du parc photovoltaïque de Luau, le président Lourenço a expliqué que cette future route partira de la côte, à Lobito (Benguela), et s'étendra jusqu'à l'extrême est de l'Angola, à la frontière avec la République démocratique du Congo, afin d'améliorer la circulation des personnes et des marchandises le long de cet axe.

Le chef de l'État a rappelé que la ligne de chemin de fer de Benguela part de la côte et traverse le territoire national jusqu'à Luau, mais a souligné que, historiquement, le trafic routier depuis Cuito, dans la province de Bié, vers l'est du pays a toujours été difficile. Selon le président, cette situation est en train d'être corrigée grâce aux investissements en cours visant à créer une liaison routière structurante entre le centre et l'est de l'Angola.

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João Lourenço, qui a inspecté aujourd'hui l'avancement des travaux sur les routes Luau/Cazombo et Luau/Cameia, a indiqué que 62 kilomètres de route asphaltée étaient déjà achevés sur le tronçon Luau-Luacano et que le prolongement vers Léua et Luena était en cours. Le président a ajouté que le projet prévoit une liaison avec la province de Bié, en passant par les municipalités de Munhangu, Cuemba et Camacupa (Bié), ce qui permettra une continuité le long de la voie ferrée.

Le chef de l'État a souligné que, parallèlement à cet axe routier principal, l'Exécutif mène des interventions sur d'autres routes de la région, notamment la route Luau-Marco 25-Cazombo, actuellement en construction ou en réhabilitation. Le dirigeant a également indiqué qu'à terme, des interventions sont prévues sur le tronçon Luau-Lago Dilolo-Cazombo, afin de créer des itinéraires alternatifs. Le président de la République a insisté sur le fait que l'expansion du réseau routier national se fait progressivement, en tenant compte de la superficie du pays et des ressources disponibles.

Le représentant du gouvernement a reconnu l'existence de routes encore dégradées, mais a assuré que leur nombre diminue progressivement grâce aux travaux annuels de réhabilitation et de construction. João Lourenço a souligné que toutes les routes ne seront pas asphaltées, en particulier dans les zones rurales, où la priorité est de garantir la praticabilité, condition essentielle à la circulation des personnes et des marchandises.

Le chef de l'État a également mis en avant l'importance de la complémentarité entre les différents types de transport - routier, ferroviaire, aérien, fluvial et maritime - pour assurer un développement harmonieux du pays. João Lourenço a déclaré que l'expansion du réseau routier est un facteur déterminant pour le développement économique et social du pays, et qu'il est essentiel de veiller à ce que les interventions se poursuivent en fonction des ressources financières de l'État.