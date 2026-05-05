Angola: Le pays pour un avenir énergétique fondé sur des sources propres

Luau — L'inauguration du parc photovoltaïque de Luau, d'une capacité de production de 32,2 mégawatts, prouve que l'avenir énergétique de l'Angola peut et doit reposer sur des sources propres, renouvelables et accessibles, a déclaré lundi le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Borges.

S'exprimant lors de l'inauguration du parc de Luau par le président de la République, João Lourenço, le ministre a indiqué que la mise en service de ce parc solaire reflète la vision stratégique du gouvernement pour le secteur de l'énergie, visant à fournir davantage d'énergie à la population de manière techniquement, économiquement et écologiquement durable. Selon le ministre, le parc photovoltaïque de Luau représente la concrétisation d'une politique publique axée sur l'inclusion sociale et territoriale et l'amélioration des conditions de vie de la population.

João Borges a ajouté que le projet de Luau apporte des avantages concrets, notamment la production d'une énergie stable et durable, la réduction de la dépendance aux énergies fossiles, la dynamisation de l'économie rurale et l'accès durable à cette énergie pour les industries, les écoles et les établissements de santé.

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Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a souligné que l'électrification de Luau n'est pas seulement un investissement local, mais un élément fondamental pour la réussite du corridor de Lobito. Grâce à ce parc solaire, a-t-il poursuivi, la municipalité de Luau devient un pôle d'excellence et le corridor de Lobito gagne en compétitivité, en durabilité et en impact social concret.

Il a révélé que ce projet, qui desservira plus de 100 000 habitants, est le plus grand parc solaire avec stockage jamais construit en Angola, témoignant de l'engagement clair du gouvernement angolais en faveur de solutions technologiques avancées et performantes, adaptées aux défis actuels et futurs.

Grâce à cette infrastructure, a-t-il déclaré, le pays réduira considérablement sa dépendance aux énergies fossiles pour la production d'électricité, avec des économies annuelles de plus de 17 millions de litres de carburant et une réduction des émissions de gaz à effet de serre, renforçant ainsi l'engagement de l'Angola en faveur de la lutte contre le changement climatique. Le ministre a rappelé que cette centrale s'inscrit dans un projet plus vaste d'électrification de 60 localités réparties dans les provinces de Moxico, Lunda-Norte, Lunda-Sul, Malanje, Bié et Moxico-Leste.

Dans cette dernière province, a-t-il poursuivi, outre Cazombo et Luau, des systèmes photovoltaïques devraient être installés dans les municipalités de Cameia, Luacano, Nana-Candundo et Lumbala Caquengue. Avec l'inauguration du parc solaire de Luau, la capacité de production d'énergie de la province de Moxico-Leste atteint 57,6 mégawatts. Par ailleurs, plus de 20 000 familles ont désormais accès à l'électricité, contre plus de 2 000 les années précédentes.