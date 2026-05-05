Angola: Le gouverneur de Moxico-Leste souligne l'amélioration du climat des affaires à Luau

Luau — Le gouverneur de Moxico-Leste, Crispiniano dos Santos, a déclaré ce lundi que l'électrification de la municipalité de Luau constitue une étape décisive et sûre vers l'amélioration du climat des affaires, propice à l'attraction d'investissements privés dans divers secteurs.

S'exprimant lors de l'inauguration du parc photovoltaïque de Luau, d'une capacité installée de 32,2 mégawatts, le gouverneur a affirmé que cet investissement réaffirme l'engagement sans faille du gouvernement angolais en faveur de la production d'énergie propre et de l'amélioration de la qualité de vie de la population. Avec ce projet, a-t-il ajouté, l'État angolais relève concrètement le défi de transformer des régions autrefois isolées en lieux habitables et propices au développement socio-économique.

Selon Crispiniano Dos Santos, grâce à cette centrale électrique, l'activité économique de la province de Moxico-Leste connaît un nouvel essor, la sécurité publique est renforcée et l'accès à l'énergie devient plus inclusif. Inauguré par le Président de la République, João Lourenço, le projet intègre un système de stockage par batterie de 79,77 mégawatts et environ 55 000 panneaux solaires, assurant un approvisionnement en énergie continu et stable.

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Au total, cette infrastructure bénéficiera à plus de 100 000 habitants, renforçant l'inclusion énergétique et améliorant les conditions de vie des communautés locales. Cet investissement s'inscrit dans un projet plus vaste d'électrification de 60 localités réparties dans les provinces de Moxico, Lunda-Norte, Lunda-Sul, Malanje, Bié et Moxico-Leste.

Dans cette dernière province, outre Cazombo et Luau, des systèmes photovoltaïques seront installés dans les communes de Cameia, Luacano, Nana-Candundo et Lumbala Caquengue. Avec l'inauguration du parc solaire de Luau, la capacité de production d'énergie de la province de Moxico-Leste atteint 57,6 mégawatts. De plus, plus de 20 000 familles auront accès à l'électricité, contre un peu plus de 2 000 des années précédentes.