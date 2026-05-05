Angola: Retour du Président de la République à Luanda

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, est rentré dans la capitale du pays après une journée de travail dans la province de Moxico-Leste, marquée notamment par l'inauguration du Parc photovoltaïque de Luau.

À son arrivée, le Chef de l'État a été accueilli par la Vice-présidente de la République, Esperança da Costa, et d'autres hauts responsables de l'État. Au cours de sa journée, le Président de la République s'est également informé de l'avancement des travaux de réhabilitation des routes nationales 190 et 250, respectivement sur les tronçons Luau-Cazombo et Luau-Cameia.

Concernant l'inauguration du Parc photovoltaïque de Luau, le Président João Lourenço a déclaré à la presse que l'Exécutif maintiendrait un niveau d'investissement élevé dans le développement de l'électrification et l'approvisionnement en eau potable à travers le pays. Ceci, a-t-il ajouté, afin de garantir le développement économique et le bien-être de la population.