Afrique: La sélection angolaise déjà au Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations U-17

4 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par IN/WR/LUZ

Luanda — L'équipe nationale masculine de football d'Angola est arrivée ce lundi au Royaume du Maroc en vue de la 16e édition de la Coupe d'Afrique des Nations U-17 (CAN), qui se déroulera du 13 mai au 2 juin.

Les « Palanquinhas » (nom officiel de l'équipe angolaise de football U-17) ont quitté le pays lundi matin pour rejoindre le Maroc, où se tiendra la compétition. Sous la direction technique de l'entraîneur Mário Catala, l'objectif principal est la qualification pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, qui aura lieu au Qatar. Le premier match de l'Angola est prévu contre le Mali le 14 mai, suivi d'une rencontre face à la Tanzanie le 17 mai, et enfin du Mozambique le 20 mai pour le dernier match de poule.

Pour cela, l'entraîneur a convoqué les joueurs suivants : Gelson Dala, Adilson et Paciência (gardiens), Kalanga, Manuel, Osvaldo Costa, Dumbo, Efraim, Avelino Hossi et Martinho (défenseurs). Sont également inclus les athlètes Vandro, João, Pedro António, Gabriel, Aimar, Fanilson et Jairo Muamba (milieu de terrain), Emanuel, Constantino, Joel, Víctor, Luvumbo, Sandro et Eliseu Francisco (attaquants).

Composition des groupes :

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  • Groupe A : Maroc, Tunisie, Éthiopie et Égypte
  • Groupe B : Cameroun, République démocratique du Congo, Ouganda et Côte d'Ivoire
  • Groupe C : Angola, Mali, Tanzanie et Mozambique
  • Groupe D : Algérie, Ghana, Sénégal et Afrique du Sud

Le Maroc est le tenant du titre.

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