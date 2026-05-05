Maroc: Marché verrouillé, croissance bridée

Au Maroc, une part significative du tissu industriel -- estimée à près de 37% -- évolue dans un environnement où la concurrence ne joue pas pleinement son rôle, selon le dernier rapport de la Banque mondiale. Cette situation traduit moins une absence d'acteurs qu'un dysfonctionnement des mécanismes censés garantir un marché ouvert, transparent et équitable.

Dans un contexte économique normal, la concurrence agit comme un régulateur : elle stimule l'innovation, améliore la qualité des produits et services, et contribue à la baisse des prix. Or, lorsque cette dynamique est entravée, c'est l'ensemble de l'économie qui en subit les conséquences.

Une concurrence entravée : entre concentration et rentes

Plusieurs secteurs industriels semblent marqués par une forte concentration du marché, où un nombre limité d'acteurs détient une position dominante. Cette concentration peut conduire à des pratiques de rente, limitant l'entrée de nouveaux concurrents et freinant l'innovation.

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Dans ces conditions, la logique de performance est remplacée par une logique de préservation des positions acquises.

Le poids des barrières structurelles

Les obstacles à une concurrence saine ne sont pas uniquement liés aux entreprises elles-mêmes. Ils sont aussi institutionnels (complexité administrative, accès inégal au financement, asymétrie d'information, pratiques informelles ou réseaux d'influence...). Ces facteurs créent un terrain inégal où certaines entreprises bénéficient d'avantages implicites, ce qui décourage les initiatives entrepreneuriales.

Impact sur la compétitivité nationale

Une concurrence défaillante affaiblit la compétitivité globale de l'économie marocaine. Les entreprises protégées de la pression concurrentielle ont moins d'incitation à investir dans la recherche, la formation ou la modernisation technologique.

A long terme, cela peut limiter l'attractivité du Maroc pour les investisseurs étrangers, freiner l'intégration dans les chaînes de valeur mondiales et accentuer les déséquilibres sectoriels

Conséquences sociales et économiques

Le dysfonctionnement concurrentiel ne se limite pas à une question économique abstraite. Il a des effets concrets tels que la hausse des prix pour les consommateurs, la baisse de la qualité des produits, le ralentissement de la création d'emplois et le sentiment d'injustice économique. Cela peut également alimenter une défiance vis-à-vis du marché et des institutions.

Quelle lecture critique ?

Il faut toutefois nuancer : parler de "37% des industries" nécessite de préciser la méthodologie. S'agit-il d'une perception des entreprises? D'une mesure basée sur des indicateurs objectifs? Et quels sont les secteurs les plus concernés? Sans ces précisions, le chiffre peut être interprété de manière excessive ou instrumentalisé.

Une lecture comparative : entre convergences et écarts

Comparé à d'autres pays, le Maroc se situe dans une position intermédiaire. En France, la concurrence est fortement encadrée par des autorités indépendantes dotées de moyens d'investigation importants. Les règles sont plus strictes, et les sanctions en cas de pratiques anticoncurrentielles peuvent être dissuasives. Toutefois, même dans ce contexte, certains secteurs (grande distribution, énergie, télécommunications) restent marqués par des formes de concentration qui limitent la concurrence parfaite.

La Turquie présente un profil plus proche du Maroc, avec une économie ouverte mais traversée par des logiques de pouvoir économique et politique. La concurrence y existe, mais elle est parfois affectée par des interventions étatiques ou des alliances entre grands groupes, ce qui peut créer des déséquilibres.

En Egypte, enfin, les contraintes sont encore plus marquées. Le poids des institutions publiques et des acteurs liés à l'Etat dans l'économie limite fortement l'autonomie du marché. La concurrence y est souvent secondaire face à des logiques de contrôle et de stabilité politique.

Dans cette comparaison, le cas du Maroc apparaît comme un système hybride : plus ouvert et régulé que certains pays de la région, mais encore éloigné des standards les plus exigeants en matière de transparence et d'équité concurrentielle.

Entre réformes affichées et transformations réelles

Le Maroc n'est pas immobile. Des réformes ont été engagées, notamment en matière de climat des affaires et de simplification administrative. Mais la question centrale demeure celle de leur profondeur.

Réformer un cadre économique ne se résume pas à modifier des lois ou à créer des institutions. Cela implique de transformer les pratiques, de redistribuer les rapports de force et, surtout, de déconstruire les logiques de rente.

Sans une volonté politique claire de renforcer la transparence et l'équité, les changements risquent de rester superficiels. L'enjeu est d'autant plus crucial que la compétitivité du pays dépend de sa capacité à libérer son potentiel entrepreneurial.

Une économie à la croisée des chemins

Le diagnostic est posé : entre ouverture affichée et contraintes réelles, l'économie marocaine évolue dans une zone de tension. La question n'est plus de savoir si des réformes sont nécessaires, mais jusqu'où elles peuvent aller.

Car au fond, le véritable défi est moins technique que politique et culturel. Il s'agit de redéfinir les règles du jeu économique, en passant d'un système partiellement fermé à un modèle réellement compétitif.

Sans cela, le risque est clair : voir perdurer une économie à deux vitesses, où l'innovation reste l'exception plutôt que la règle.

Vers une réforme en profondeur ?

Face à ces enjeux, plusieurs leviers peuvent être mobilisés. Le renforcement des institutions de régulation constitue une priorité, notamment en garantissant leur indépendance et leur capacité d'action. La transparence des marchés, l'accès à l'information et la simplification des procédures d'entrée pour les nouvelles entreprises sont également essentiels.

Mais au-delà des instruments techniques, c'est une culture de la concurrence qu'il s'agit de consolider. Cela implique de repenser les rapports entre l'Etat et les acteurs économiques, de lutter contre les situations de rente et de promouvoir un environnement où la performance prime sur la position acquise.

En définitive, la question de la concurrence au Maroc ne peut être réduite à un simple indicateur. Elle renvoie à un choix de modèle économique : celui d'un marché réellement ouvert, dynamique et inclusif, ou celui d'un système où les équilibres existants continuent de primer sur le renouvellement et l'innovation.