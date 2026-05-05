Afrique: École nationale supérieure agronomique - 60 ans au service du développement agricole célébrés dès ce mardi

4 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Faustin Ehouman

Organisées par l'Association des ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire (Aia-CI), les festivités marquant le soixantenaire de l'École nationale supérieure agronomique (Ensa) s'ouvrent ce mardi 5 mai, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire et se poursuivront jusqu'au samedi à Yamoussoukro.

L'École nationale supérieure agronomique (Ensa) a 60 ans. Un jubilé de diamant qui ne saurait passer sous silence quand on tient compte de l'importance stratégique de cette école dans le développement agricole de la Côte d'Ivoire.

Aussi l'Association des ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire (Aia-CI) a-t-elle entrepris l'organisation de festivités pour marquer cette date majeure dans le parcours de l'Ensa devenue École supérieure d'Agronomie (Esa) et logée au sein de l'Inp-HB (Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny) de Yamoussoukro.

Le soixantenaire débute ce mardi 5 mai 2026, au Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire à Cocody. Les allocutions officielles, prévues en début d'après-midi, seront précédées dans la matinée par le vernissage d'une exposition des agripreneurs. Un hommage sera rendu aux pionniers du développement agricole ivoirien pendant la cérémonie d'ouverture. Ensuite, suivra une visite des expositions des archives sur l'Ensa et des stands des exposants.

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« Ce soixantenaire de l'Ensa est une opportunité pour apprécier la contribution des ingénieurs agronomes au succès du développement de la Côte d'Ivoire et tracer, dans le cadre d'une réflexion inclusive avec toutes les parties prenantes, les sillons de l'agriculture ivoirienne. Il s'agira de célébrer 60 ans de mémoire, 60 ans d'impact, pour un futur plus brillant », explique le président de l'Aia-CI, Kama Berté.

L'événement est placé sous le thème : « La formation agronomique, levier de l'employabilité des jeunes et de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire ». L'idée, selon Kama Berté, est de mettre en lumière la contribution, le rôle stratégique et l'impact des femmes dans le développement et la transformation du secteur agricole en Côte d'Ivoire, en lien avec la formation agricole, la recherche, l'innovation, l'entrepreneuriat et la résilience face aux changements climatiques.

En effet, depuis 60 ans, la formation agricole en Côte d'Ivoire est portée par l'Ensa. Cette école a contribué « de manière significative » au développement du secteur agricole national, pilier de l'économie nationale, et levier stratégique pour la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. « C'est cette contribution de l'Ensa au développement de notre pays que nous allons célébrer », souligne Kama Berté.

Autorités compétentes, partenaires, professionnels du secteur agricole, étudiants et le grand public prendront part à cet événement qui se tiendra à Abidjan et Yamoussoukro. Il sera ponctué par des expositions, des panels, des échanges sur les expériences réussies, des hommages, des conférences et panels, un défilé des chars agricoles, une foire aux projets d'innovation, une séance de planting d'arbres, un parcours santé et un dîner de clôture, le samedi 9 mai, à l'hôtel Président de Yamoussoukro.

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