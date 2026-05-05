Algérie: Le président de la République préside la cérémonie de célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse

4 Mai 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, lundi au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal à Alger, la cérémonie de célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse (3 mai).

La cérémonie s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'Etat, de membres du Gouvernement, des responsables d'organismes nationaux et d'établissements médiatiques, de journalistes et des représentants de la presse étrangère accréditée en Algérie.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de la Communication, M. Zoheir Bouamama, a salué les efforts de la corporation médiatique qui continue de renforcer son rôle dans l'accompagnement de la dynamique de développement national global, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi que dans la conscientisation de la nation, l'éclairage de l'opinion publique et la défense du pays.

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Il a également mis en avant le soutien du président de la République aux femmes et aux hommes de la corporation, qui "accompagnent les efforts de l'Etat visant à consolider les acquis et à relever les défis, notamment par la mise en valeur des grandes réalisations de notre pays aux niveaux national et international et du potentiel de l'Algérie nouvelle et victorieuse, mais aussi à travers la riposte, par la parole, l'image et le son, aux campagnes de désinformation, en défense de l'Algérie et de ses intérêts supérieurs".

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