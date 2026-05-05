Afrique: BRVM - NSIA Banque Côte d'Ivoire trône à la tête des titres ayant les plus fortes hausses de cours ce lundi 4 mai 2026.

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 4 mai 2026, NSIA Banque Côte d'Ivoire a trôné à la tête des titres ayant les plus fortes hausses de cours de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

L'action de cette valeur s'est en effet établie à 14 940 FCFA contre 13 900 FCFA la veille, soit une hausse de 7,48% en valeur relative et 1 040 FCFA en valeur absolue. Au premier trimestre 2026, NSIA Banque Côte d'Ivoire a réalisé un résultat net de 10,912 milliards de FCFA, en progression de 53% par rapport au premier trimestre 2025.

C'est ce bon résultat trimestriel que les investisseurs ont plébiscité. Il faut noter cependant que la société n'a pas encore publié ses résultats annuels au titre de l'exercice 2025. Au titre de l'exercice 2024, NSIA Banque Côte d'Ivoire avait versé à ses actionnaires un dividende net par action de 670,55 FCFA pour les personnes physiques et 683,33 FCFA pour les personnes morales.

Le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 7,29% à 2 135 FCFA), Oragroup Togo (plus 6,92% à 3 475 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 5,23% à 37 400 FCFA) et SODECI Côte d'Ivoire (plus 4,50% à 9 400 FCFA).

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Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 4 255 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,48% à 3 340 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 7,47% à 2 975 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (moins 7,38% 3 010 FCFA) et NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 7,37% à 1 760 FCFA).

La valeur des transactions s'est nettement rehaussée, s'établissant à 2,141 milliards FCFA contre 1,354 milliard FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 64,343 milliards, passant de 15 560,702 milliards FCFA la veille à 15 625,045 milliards FCFA ce lundi 4 mai 2026.

De son côté, la capitalisation du marché des obligations est en baisse de 1,03 milliard à 12 146,129 milliards FCFA contre 12 147,159 milliards FCFA la veille.

A part l'indice BRVM Prestige, tous les indices phares sont en hausse. L'indice BRVM composite a ainsi enregistré une hausse de 0,41% à 405,60 points contre 403,93 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en progression de 0,19% à 191,18 points contre 190,82 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige a cédé 0,75% à 157,09 points contre 158,27 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a progressé de 1,63% à 284,59 points contre 280,02 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une hausse de 0,41% à 156,36 points contre 155,72 points la veille.