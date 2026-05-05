Gabon: Lancement et validation de la première phase du projet SCADDHA - Le Gabon se dote d'un système moderne de données sur l'habitat

L'atelier de lancement et de validation de la première phase du projet d'Acquisition et de Déploiement d'un Système de Collecte, d'Analyse et de Diffusion des Données statistiques du secteur de l'Habitat (SCADDHA) s'est ouvert ce jour à Libreville.

Confié au cabinet GEOTOPO SERVICE CORPORATION, le projet SCADDHA vient répondre à une faiblesse structurelle dans la gestion des données du secteur. Loin d'être un simple outil technique, il est présenté comme « un acte de souveraineté décisionnelle », destiné à doter le pays d'informations fiables pour piloter les politiques publiques de l'habitat.

Procédant à l'ouverture des travaux en lieu et place du ministre du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, le secrétaire général dudit ministère a réaffirmé l'engagement du Gouvernement dans la dynamique de modernisation et de digitalisation de l'administration, prônée par le président de la République, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema.

Pour le Secrétaire général, « cet atelier constitue la première grande étape de validation du processus. Il ne s'agit pas d'un exercice de pure forme. Il s'agit d'un moment décisif de mise en cohérence, d'exigence technique et d'appropriation institutionnelle ».

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La représentante de l'ONU-Habitat a, pour sa part, réitéré aux autorités gabonaises le soutien de son institution pour la réalisation du projet. Elle a également félicité l'ensemble des acteurs pour le travail accompli en vue de l'aboutissement de cette première phase.

Les travaux de cet atelier permettront de franchir une étape décisive dans la consolidation du futur système d'information de l'habitat du Gabon. À terme, le SCADDHA devra fournir des données actualisées et désagrégées, indispensables à la planification urbaine, à la programmation des logements et à l'évaluation des politiques publiques du secteur.

Cette initiative marque la volonté du Gouvernement de bâtir une gouvernance de l'habitat fondée sur la donnée, la transparence et l'efficacité, au service des populations.