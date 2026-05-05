Addis Ababa — Le programme de réforme macroéconomique actuellement mis en oeuvre en Éthiopie donne des résultats économiques encourageants, avec une croissance supérieure aux prévisions et un ralentissement de l'inflation, a déclaré lundi le ministre des Finances, Ahmed Shide, devant les députés.

Lors de la présentation du rapport d'activité sur les neuf premiers mois du ministère des Finances devant la commission permanente de la planification, du budget et des finances de la Chambre des représentants du peuple (HPR), le ministre a déclaré que les réformes mises en place depuis l'exercice fiscal éthiopien 2017 ont commencé à produire des améliorations mesurables sur l'ensemble des indicateurs économiques clés.

« Depuis la mise en oeuvre du programme de réforme macroéconomique inclusive, plusieurs résultats économiques encourageants ont été enregistrés », a déclaré le ministre aux députés.

Selon le ministre Ahmed, l'économie éthiopienne a dépassé les prévisions antérieures, avec une croissance de 9,2 %, contre une projection initiale du gouvernement de 8,4 %.

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Il a déclaré que le gouvernement s'attendait à ce que la croissance s'accélère encore pour atteindre 10,2 % au cours de l'exercice budgétaire éthiopien 2018 si les efforts de réforme se poursuivaient, ce qui pourrait placer l'Éthiopie parmi les économies africaines à la croissance la plus rapide.

Le ministre a ajouté que le gouvernement mettait également en place des mesures supplémentaires au cours de cet exercice budgétaire afin de renforcer le programme de réforme.

« Au cours de l'exercice budgétaire actuel, une série de mesures de réforme est mise en oeuvre pour renforcer l'efficacité de la réforme », a-t-il déclaré.

L'inflation, l'un des défis économiques les plus pressants de l'Éthiopie ces dernières années, a également montré des signes d'apaisement, selon le ministre.

M. Ahmed a indiqué que l'inflation était tombée sous la barre des 10 % pour la première fois en décembre, atteignant 9,7 %, avant de reculer encore à 9,4 % en mars, après une longue période de pressions sur les prix.

Les législateurs ont toutefois appelé à la prudence et souligné la nécessité de maintenir cette dynamique.

Desalegn Wedaje, président de la commission permanente de la planification, du budget et des finances de la Chambre des représentants de l'Haut-Plateau, a déclaré qu'il fallait poursuivre les efforts visant à renforcer les recettes fiscales nationales, à réduire le déficit budgétaire et à maintenir le contrôle de l'inflation.

Il a également qualifié de « encourageants » les résultats du gouvernement en matière de recettes et de dépenses au cours des neuf derniers mois, mais a appelé à la mise en place de mesures plus énergiques pour garantir la poursuite des progrès.

M. Desalegn a en outre souligné la nécessité d'accélérer les efforts de restructuration de la dette et d'approfondir la coopération avec les partenaires de développement afin de soutenir le programme plus large de réformes économiques de l'Éthiopie.