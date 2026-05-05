Addis Ababa — Bahir Dar, la capitale de la région d'Amhara, entre dans une nouvelle phase de transformation axée sur le tourisme, alors que d'importants investissements et des projets phares commencent à redessiner le paysage économique et culturel de la ville, a déclaré le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh.

S'exprimant lors du lancement officiel de l'hôtel Four Points by Sheraton Tana, Temesgen a décrit ce projet de 3,3 milliards de birrs comme une étape majeure dans l'ambition de Bahir Dar de devenir l'une des principales destinations touristiques d'Éthiopie.

L'hôtel, qui sera développé par MIDROC Investment Group sur le site historique de l'ancien Tana Hotel, devrait être achevé d'ici 18 mois.

« Ce projet d'envergure marque une avancée significative pour l'essor de Bahir Dar et de notre pays en tant que destination touristique, tout en contribuant à la reprise économique », a déclaré Temesgen.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a souligné que cet investissement reflétait la confiance croissante du secteur privé et a salué MIDROC pour son engagement continu dans des secteurs clés tels que l'agriculture, l'exploitation minière et le tourisme.

« Le rôle proactif joué par l'entreprise pour combler des lacunes critiques en matière d'investissement en ces temps difficiles constitue un excellent exemple », a-t-il ajouté.

Temesgen a souligné que ce projet s'inscrivait dans le cadre des efforts plus larges déployés par l'Éthiopie pour bâtir une économie résiliente et durable grâce au développement du tourisme et à la participation du secteur privé.

Jamal Ahmed, directeur général de MIDROC Investment Group, a réaffirmé l'engagement de l'entreprise envers le projet, déclarant que l'amélioration du climat d'investissement par le gouvernement avait créé des conditions favorables à l'expansion des infrastructures touristiques.

« Nous tirons parti de l'environnement favorable créé par le gouvernement pour contribuer à la relance du secteur touristique », a déclaré Jamal.

Il a ajouté que l'hôtel répondrait aux normes internationales et serait livré dans les délais prévus.

Le nouvel hôtel sera construit sur un terrain de 32 440 mètres carrés et comprendra 120 chambres modernes, quatre restaurants internationaux, une salle de conférence pouvant accueillir plus de 1 000 personnes, ainsi que des installations de loisirs, dont une piscine.

Parallèlement à l'inauguration de l'hôtel, le vice-Premier ministre a également inauguré le Felege Ghion Eco Resort, qu'il a décrit comme une nouvelle étape majeure dans le renforcement de l'attrait touristique de Bahir Dar.

« Le lac Tana est une source inépuisable de développement et un phare de beauté qui ne s'éteindra jamais », a déclaré Temesgen.

Il a souligné l'importance géographique unique de Bahir Dar -- là où le lac Tana rencontre le fleuve Abay (le Nil Bleu) --, décrivant la ville comme une destination capable de revigorer « l'esprit, le corps et l'âme de l'être humain ».

Selon M. Temesgen, des projets touristiques tels que le Gorgora Eco Resort et le Felege Ghion Eco Resort, récemment inauguré, contribuent à rehausser le profil de la région tant au niveau local qu'international.

Développé dans le cadre de l'initiative gouvernementale Gebeta Le Hager, cet éco-resort comprend des installations de divertissement, des espaces commerciaux, un amphithéâtre et des infrastructures riveraines conçues pour stimuler l'activité touristique et créer des opportunités économiques.

« C'est un complexe touristique qui renforce l'industrie touristique locale tout en apportant une nouvelle dimension de beauté et de croissance à la ville », a-t-il déclaré.

M. Temesgen a affirmé que le gouvernement restait déterminé à développer le tourisme en tant que secteur économique stratégique et a exhorté les investisseurs qui ont déjà acquis des terrains à Bahir Dar à lancer sans délai la mise en oeuvre de leurs projets.

Réfléchissant à l'avenir de la ville, il a décrit Bahir Dar comme un lieu où l'histoire et le développement moderne se croisent.

« Des centaines d'années se sont écoulées depuis que l'histoire a commencé à s'écrire dans cette région. Aujourd'hui, l'histoire va de l'avant », a-t-il déclaré.

Au cours de sa visite, le vice-Premier ministre a également visité plusieurs grands projets d'infrastructure, notamment le stade de Bahir Dar, un nouveau terminal aéroportuaire, la Cour suprême régionale et des projets de développement de corridors en cours.

« Nous avons confirmé que notre voie est la bonne et que notre destination est certaine », a déclaré Temesgen. « Nous ne nous reposerons pas tant que Bahir Dar ne sera pas devenu un berceau de civilisation. »