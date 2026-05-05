Angola: Le Médiateur adjoint en mission à Uíge pendant trois jours

Uíge — Le Médiateur adjoint, Aguinaldo Guedes Cristóvão, est dans la province d'Uíge depuis lundi, où il effectue une visite de trois jours dans trois municipalités.

Son programme comprend une conférence sur « Le mandat du Médiateur », des visites d'institutions publiques et d'établissements pénitentiaires, ainsi que des rencontres avec des citoyens des municipalités d'Uíge, de Negage et de Púri.

À son arrivée à Uíge, il a été reçu par la vice-gouverneure chargée du secteur technique et des infrastructures, Helena da Cruz Dias Laurindo, représentant le gouverneur provincial, José Carvalho da Rocha.

Demain, il se rendra dans la municipalité de Negage, où il visitera l'établissement pénitentiaire de Kindoki.