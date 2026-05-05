Afrique: Sports adaptés - Le CPA divulgue la présélection d'haltérophilie

Luanda — Le Comité paralympique angolais (CPA) a annoncé ce lundi à Luanda la présélection nationale d'haltérophilie en vue des Championnats d'Afrique, qui se dérouleront du 18 au 25 mai à Oran, en Algérie.

Selon un communiqué de presse de le CPA transmis aujourd'hui à l'ANGOP, la participation à cette compétition continentale vise à qualifier l'Angola pour les Jeux paralympiques de Los Angeles 2028, aux États-Unis.

Conformément au programme, les athlètes présélectionnés doivent se rassembler ce lundi à 17 h 00 au Centre paralympique de haute performance « José Sayovo », situé à Caxito, dans la province de Bengo.

Au niveau continental, l'Angola a remporté la médaille de bronze aux Championnats d'Afrique des nations 2022 au Caire, en Égypte, grâce à Pedro Nazaré Adão « Man Rena » dans la catégorie des 49 kg, où il a soulevé 125 kg.

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Aux Championnats du monde d'haltérophilie, le même athlète a remporté une médaille d'argent sans précédent dans la catégorie des 49 kilogrammes, lors d'une compétition organisée en 2025 à Pékin, en Chine, après avoir soulevé 150 kg.

La délégation angolaise, dirigée par Pedro Bimona, est composée de l'entraîneur António Baltazar et du physiothérapeute Isaac Alberto.

Les athlètes Pedro Adão, António Quingles, Mauro Luís et Adilson Vicente ont été présélectionnés.