Afrique: Namibe enregistre une chute de la production agricole de 3,6 % au premier trimestre

4 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par VR/FA/QCB/DF/LUZ

Moçâmedes — Les agriculteurs de la province de Namibe ont récolté au cours des trois premiers mois de cette année, 121 134 tonnes de divers produits, soit une baisse de 3,6 %, en comparaison aux 125 698 tonnes de l'année précédente à la même période.

C'est ce qu'a annoncé ce lundi à l'ANGOP, le directeur du bureau provincial de l'agriculture et de l'élevage, Domingos Raimundo, attribuant cette baisse aux inondations qui ont dévasté la province et submergé de vastes zones de culture, ayant ainsi entraîné une perte importante de la récolte.

Selon le directeur, il y a eu parmi les produits récoltés, 5 401 tonnes de céréales, 1 456 tonnes de légumineuses, 14 940 tonnes de racines, 95 886 tonnes de tubercules et 3 451 tonnes de fruits.

Il a indiqué qu'au total, 52 953 familles avaient participé au processus de production au cours du premier trimestre, dont 18 000 ont bénéficié de l'aide et du soutien des programmes dirigés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Concernant la production de viande bovine, le directeur a signalé l'abattage au cours de la même période de 120 bovins, faisant 17 904 kg, soit une baisse de 27 % par rapport à l'année précédente à la même période.

De même, il a mentionné l'abattage de 151 porcs, soit 9 208 kg (une baisse de 24 %) et de 219 chèvres, soit 5 548 kilogrammes.

En plus, le responsable a dit que la production d'œufs avait enregistré une hausse de 71,8 %, sur un total de 5 395 050 unités disponibles.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.