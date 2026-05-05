Afrique: Namibe enregistre une chute de la production agricole de 3,6 % au premier trimestre

Moçâmedes — Les agriculteurs de la province de Namibe ont récolté au cours des trois premiers mois de cette année, 121 134 tonnes de divers produits, soit une baisse de 3,6 %, en comparaison aux 125 698 tonnes de l'année précédente à la même période.

C'est ce qu'a annoncé ce lundi à l'ANGOP, le directeur du bureau provincial de l'agriculture et de l'élevage, Domingos Raimundo, attribuant cette baisse aux inondations qui ont dévasté la province et submergé de vastes zones de culture, ayant ainsi entraîné une perte importante de la récolte.

Selon le directeur, il y a eu parmi les produits récoltés, 5 401 tonnes de céréales, 1 456 tonnes de légumineuses, 14 940 tonnes de racines, 95 886 tonnes de tubercules et 3 451 tonnes de fruits.

Il a indiqué qu'au total, 52 953 familles avaient participé au processus de production au cours du premier trimestre, dont 18 000 ont bénéficié de l'aide et du soutien des programmes dirigés.

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Concernant la production de viande bovine, le directeur a signalé l'abattage au cours de la même période de 120 bovins, faisant 17 904 kg, soit une baisse de 27 % par rapport à l'année précédente à la même période.

De même, il a mentionné l'abattage de 151 porcs, soit 9 208 kg (une baisse de 24 %) et de 219 chèvres, soit 5 548 kilogrammes.

En plus, le responsable a dit que la production d'œufs avait enregistré une hausse de 71,8 %, sur un total de 5 395 050 unités disponibles.