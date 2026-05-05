Angola: La police enregistre plus de 50 violations de frontière

Dundo — La Police nationale a enregistré 52 cas de violations de frontière le week-end dernier dans la province de Lunda-Norte, impliquant 289 citoyens de la République démocratique du Congo (RDC).

Ces étrangers tentaient d'entrer illégalement sur le territoire angolais par les postes frontières de Tungula, Cambambamba, Itanda, Muacanhica, Lucosso et Nordente, contrôlés par les 6ᵉ et 7ᵉ unités de gardes-frontières de la province de Lunda-Norte.

Selon le rapport de situation sécuritaire du commandement provincial de la Police nationale, couvrant la période du 1er au 3 mai et auquel l'ANGOP a eu accès ce lundi, ces personnes transportaient 15 enfants congolais, déjà renvoyés dans leur pays d'origine.

Au cours de la même période, les forces de l'ordre ont enregistré 15 infractions diverses, ayant conduit à l'arrestation de 23 citoyens angolais, soupçonnés d'en être les auteurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi les infractions recensées, on note une agression sexuelle commise par un homme de 47 ans sur une paysanne de 59 ans, dans la municipalité de Cambulo, ainsi que le viol d'une mineure de 14 ans par un jeune homme de 19 ans.

Un accident de la circulation a également été enregistré à Cambulo, faisant un blessé grave, un enfant de cinq ans.