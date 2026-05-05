Tunisie: Le président Saïed - La gestion de l'État n'est pas affaire de réseaux sociaux

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi, au palais de Carthage, le président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Ibrahim Bouderbala, et le président du Conseil national des régions et des districts (CNRD), Imed Derbali.

Selon un communiqué, le chef de l'État a affirmé que les Tunisiens se tiennent sur un même front pour faire face aux défis qui fusent de toutes parts, soulignant que la patrie demeure en premier et dernier ressort l'expression ultime du vivre ensemble des Tunisiens malgré la diversité et la divergence de leurs positions et approches.

Lors de cette réunion, le président Saïed a souligné que la gestion de l'État "n'est pas affaire de publications via les réseaux sociaux ou de pages suspectes soucieuses d'orchestrer des campagnes de désinformation", estimant que la concomitance de certaines déclarations vient refléter de manière frappante l'état de faillite et de désarroi dans lequel s'enfoncent certaines parties qui affichent encore une nostalgie à faire remonter le temps en arrière.

Et le président de la République de rappeler que le peuple tunisien n'oubliera pas ses fauteurs, tout comme il n'acceptera plus jamais aucun retour en arrière.

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Ce peuple, a-t-il conclu, est résolu à bâtir souverainement son avenir par le biais des institutions constitutionnelles qu'il a lui-même instaurées à travers sa volonté exprimée par voie référendaire.